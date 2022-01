Come Mustafa: è stato salvato da una foto. Aladin Hodzic oggi è un giovane padre di 31 anni, vive nel Ferrarese. Nel 1995 divenne un simbolo. L’immagine di lui, caschetto biondo e stampelle, la gamba destra amputata per una granata dei serbi, mise in moto una gara di solidarietà che lo portò in Italia, a Bologna. Il primo a riprenderlo fu l’operatore Rai Luciano Masi "con un video", ricorda il padre Abdullah. Il centro protesi di Budrio – lo stesso che curerà il piccolo siriano vittima delle armi chimiche – gli regalò una nuova vita. Oggi, le foto di Aladin sui social raccontano giornate felici. Il matrimonio, lo sport, anche il bungee jumping, il salto con la corda che lascia senza fiato. Aladin si è diplomato, lavora per la cooperativa ‘La città verde’. Parla un italiano perfetto,...

Sentendo la storia di Mustafa cosa gli augura?

"Soprattutto di riuscire a distinguersi dagli altri, nel senso di fare qualcosa in più. Perché i bambini che hanno vissuto un trauma così, sviluppano capacità speciali".

Sua figlia Daria ha più o meno l’età di quando lei venne ferito da una granata dei serbi a Bihac, in Bosnia. Cosa le ha raccontato?

"A 3 anni e mezzo è ancora troppo piccola per parlarle della guerra. Un giorno le spiegherò. E tante cose le capirà da sola, i bambini oggi sono così svegli. Per lei è normale che io sia senza gamba, mi ha sempre visto così. Ogni tanto, quando mi tolgo la protesi, me la porta".

Bungee jumping, trekking, palestra: dalle foto la protesi non sembra pesarle, non ha timori.

"Vado ai controlli a Budrio due-tre volte all’anno, massimo. Da ragazzino capitava più spesso. Se ingrassi, se dimagrisci, la gamba non ci sta più dentro...".

Come per Mustafa, al centro della sua storia ci sono immagini che l’hanno fatta conoscere al mondo.

"Sì, in quel momento è cambiato tutto. Sono con mio padre, passeggio a Bihac".

Per lei si era mosso anche Marco Beci, della cooperazione internazionale, poi morto a Nassiriya.

"Con la sua famiglia ci sentiamo, siamo in contatto. Capita che riusciamo a vederci".

Cosa rappresenta oggi per lei la Bosnia?

"È una domanda difficile. Sono nato lì, ho vissuto lì i primi anni di vita, per me è un posto speciale. Ogni volta che ci vado ci lascio un pezzo di cuore. È patria, come l’Italia".

Ci tornerebbe a vivere?

"No. Non saprei neanche da dove cominciare a cercare un lavoro, a curarmi".

Quanto è stato difficile conquistarsi la felicità di oggi?

"Alla fine penso di aver avuto una fortunasfortuna, ho perso una gamba da piccolo, quando certi traumi si assorbono meglio. Certo non è stata una passeggiata. Vai fuori a giocare con gli amici e non riesci a fare tutto quello che fanno loro. Da ragazzino, ero goffo a salire le scale, mi vergognavo un po’. Adesso nessuno si accorge che ho una protesi".

Cosa si ricorda di quei giorni caotici, l’arrivo in Italia nell’estate del ’95?

"Ho in mente l’aeroporto di Bologna, tanti giornalisti e fotografi, io in braccio al mio papà, poi Sanja...".

Due anni in più di lei, le avevano amputato la gamba sinistra.

"Adesso abita in Germania, ci vediamo quando torniamo in Bosnia. Ci sentiamo via social e c’incontriamo. Lei fa la psicologa".

Nel ’95 e nel 2022, sempre lo stesso orrore.

"La differenza vera è la potenza degli armamenti. Oggi con una granata distruggi un mezzo paese. A me dicono, quello che ti è capitato è terribile. Certo, ma io penso anche alla fortuna che ho avuto. Se non avessi perso la gamba, magari adesso vivrei ancora in Bosnia e magari avrei una vita non così tranquilla. Alla fine, mi è andata bene".