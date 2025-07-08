Salvati sull’isolotto del Piave. In sette sorpresi dalla piena. Recuperati con l’elicottero

di Marco Principini

Sette ragazzi bloccati su un isolotto del Piave, travolto da una piena improvvisa sono stati alvati grazie all’intervento tempestivo degli elicotteri dei vigili del fuoco. Tragedia evitata nel Trevigiano, nello stesso punto in cui il 18 giugno un giovane era morto annegato. Un caso che per dinamica ricorda la tragedia del Natisone, a Udine, nella quale avevano perso la vita tre ragazzi nel 2024. Il governatore Zaia ringrazia i soccorritori, ma lancia un appello: "Non mettetevi in pericolo". È l’episodio più drammatico di un’altra giornata di maltempo in tutta Italia.

SOCCORSO NEL PIAVE

Sette ragazzi di origine sud-asiatica (2 pachistani e 5 bengalesi) hanno dato l’allarme intorno alle 18 quando l’isolotto nel Piave sul quale si trovavano – a Fagarè di San Biagio di Callalta () – è stato isolato dall’innalzamento improvviso dell’acqua e dalla forte corrente causata dalle pioggie a monte. Due sono stati salvati dall’elicottero del Servizio urgenza ed emergenza medica (Suem) e cinque dall’elicottero dei vigili del fuoco Drago. Il governatore del Veneto, Luca Zaia, ha ringraziato i soccorritori: "Un ringraziamento sincero ai Vigili del Fuoco, al personale del Suem 118 e alle Forze dell’Ordine per il tempestivo e impeccabile intervento". Poi però ha lanciato un avvertimento molto netto: "Non è più accettabile che, nonostante gli avvisi e le allerte meteo diramate, ci si metta in situazioni di pericolo simili. Ogni intervento di emergenza mobilita mezzi, uomini e risorse, e nei casi più gravi i soccorritori rischiano la vita. È giusto che, laddove vi siano responsabilità chiare, siano applicate anche le sanzioni previste".

NORD E CENTRO ITALIA

Il salvataggio sul Piave è solo uno di diversi episodi che hanno segnato una giornata difficile in tutta Italia. I temporali hanno colpito 14 regioni, portando con sé nubifragi, frane, vento e grandinate. In Trentino Alto Adige, a Val Senales, una frana ha investito due auto: fortunatamente gli occupanti sono riusciti a uscire in tempo.

A Orvieto, nella notte tra il 6 e il 7, un temporale ha causato la chiusura per tre giorni del cimitero monumentale: il vento ha abbattuto un albero sul piazzale esterno e danneggiato la copertura impermeabile di alcuni loculi. In Umbria, una tromba d’aria ha colpito Gualdo Cattaneo (Perugia), scoperchiando tetti, abbattendo alberi e facendo numerosi danni.

IL SUD

Al Sud la situazione non è stata migliore. A Bacoli, nel Napoletano, un forte temporale ha riversato 90 millimetri di pioggia in un’ora. "Una delle più importanti mai registrate in città", ha scritto su Facebook il sindaco Josi Gerardo Della Ragione, esortando i cittadini a restare in casa. Forti piogge si sono registrate anche a Napoli e a Ischia, dove in un’ora sono caduti 35 millimetri di pioggia.

Caldo invece a Matera, dove un incendio partito da alcune sterpaglie si è propagato fino agli alberi. I vigili del fuoco hanno evacuato 15 scout, tra i 12 e i 16 anni, mettendoli in salvo.

ALLERTA IN 14 REGIONI

Per oggi la Protezione civile ha confermato l’allerta su 14 regioni: arancione su parte di Lombardia e Veneto, gialla in Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria.

Resta il caldo in Sicilia, dove c’è l’unica città da bollino rosso d’Italia, Palermo.