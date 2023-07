Salvate il mese dal sapore particolare Nostalgia del tempo davvero libero

di Davide

Rondoni

Agosto ha un sapore particolare. Lo sapeva anche il poeta Garcia Lorca che nei suoi versi parla di tramonto "di pesca e zucchero" e di bambini che mangiano "pane scuro e saporita luna". In genere agosto aveva gusti di vita speciali, di cui parlavano le canzoni, i modi di dire. E di certo aveva il gusto del rallentamento. Chiudevano le grandi fabbriche, i ministeri, le scuole dormivano da un pezzo, i campionati di calcio non c’erano e più o meno tutti si diceva "speriamo che arrivi agosto".

Ora chiudono praticamente solo i ministeri o buona parte degli uffici pubblici, che al Normale Rallentamento Burocratico aggiungono il Mastodontico Rallentamento Agostano. Ma molti sfuggono pure a questa Legge Italiana. L’unica che forse si rispettava tutti. Le grandi fabbriche manco ci sono più, il calcio si inventa vari tornei per abitare la tv. Ma cosa è diventato agosto, il mese del "moglie mia non ti conosco" ora che pure i matrimoni scarseggiano? Un mese senza identità? Occorre una legge per tutelarlo. Fare in modo che agosto sia ancora il mese della pausa, dei sapori speciali.

In molti ci provano ancora a fare le ferie in agosto. Incappano in file surreali in autostrada, in prezzi drogati da turlupinatori del turista. Alcuni si costringono a farle, tali ferie quasi surreali, in nome di un agosto che non è più lo stesso. Sono devoti a un dio caduto in disgrazia, celebrano riti decadenti. Ma li vedi, partono con la stessa tenacia dei nostri antenati degli anni ’50, costringendo figli riluttanti, specie se adolescenti, a fare un po’ di ferie insieme, mentre gli amici dei figli magari sono in viaggio da soli con Interrail per due mesi o in un camping isolato a meditare e soprattutto a fumare e bere. No, loro, gli estremisti delle ferie d’agosto non mollano e vanno a inzeppare pensioni e pensioncine tra il surreale e il divertente in località turistiche che li aspettano con sorrisi vampireschi come toccasana in stagioni vacanziere sempre meno prevedibili.

Voglio una legge che protegga agosto da questo snaturamento per cui sembra un mese come gli altri, una legge per proteggere i ferianti d’agosto, stipati e spennati. Molti vip o chic dicono ormai storcendo la bocca: "No, io in agosto non vado in vacanza", il che non vuol dire che lavorino, ma che oltre alle ferie fatte in qualche località chic, si appoggiano nella villa chic con piscina di amici, magari facendo su e giù dalla città, e disdegnano il volgo vacanziero agostano. Io difendo l’agosto dal sapore unico, di pesca e zucchero, come dice Lorca, quella "luna saporita", perché resa saporita dagli incanti che sotto di lei siamo capaci di vivere e dalle gioie semplici come un pezzo di buon pane o un cono gelato.

Io difendo l’agosto che mi fece parlare con mio nonno più spesso, mi fece divertire con le mie nonne, mi fece giocare in modo sfegatato con ragazzini della mia età. E che essendo tempo libero può essere tempo "liberato". Ovvero non un tempo vuoto da riempire con l’ansia di divertirsi, ma un tempo vissuto più pacatamente con il senso delle amicizie, delle letture, delle partite a scopa con la nonna Peppa, delle scoperte di luoghi belli, anche se vicini a casa. Difendo il sapore speciale di agosto, non voglio che si perda tra sapori tutti simili e tempi vissuti nello stesso modo. La vita è ritmo, se il ritmo è sempre lo stesso si è diventati macchine.

Chiedo a Giorgia Meloni (nome che si sposa pure con un sapore d’agosto) una legge speciale.