Salute e sistema sociale La sfida dell’età biologica

L’età biologica può vincere sull’età anagrafica. Una sfida possibile attraverso il trasferimento delle conoscenze medico-scientifiche della medicina dello sport a favore del sistema socioeconomico del Paese per coniugare salute, economia e sistema sociale. Questo il messaggio lanciato dal XXXVII Congresso Nazionale della Federazione Medico Sportiva Italiana ‘Età biologica, età anagrafica 2.0. Una longevità in salute’, che ha preso il via ieri Roma. "L’età anagrafica non è uguale per tutti – spiega Maurizio Casasco, deputato di Forza Italia e presidente della Federazione medico sportiva italiana –. Grazie alle conoscenze proprie della specialità in medicina dello sport, si potrebbe arrivare a definire l’età pensionabile delle diverse categorie di lavoratori non più solamente in base a un criterio anagrafico, bensì anche su base medico-scientifica: una metodologia di valutazione funzionale utilizzabile anche nel contesto assicurativo delle polizze vita o in quello dei mutui". Il beneficio derivante dalla trasformazione di tutti i soggetti sedentari (circa 16milioni) in soggetti attivi è compreso tra i 5,9 e 12,5 miliardi di euro. "Da un impegno forte su prevenzione e stili di vita sani – evidenzia il ministro della Salute Orazio Schillaci – possono derivare benefici enormi per la salute delle persone e i sistema socioeconomico".