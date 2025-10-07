Salus, Itinerari, Mobilità e Sport: gratis i nostri inserti del weekend

Inchieste, approfondimenti e interviste con i personaggi e gli esperti. I magazine di Quotidiano Nazionale sono un appuntamento irrinunciabile per il fine settimana dei lettori. E, a partire da sabato prossimo, per chi ama una lettura decisamente ’slow’, ci sarà una piacevole novità: gli inserti mensili del weekend – finora disponibili a pagamento – saranno distribuiti in omaggio con ogni copia del quotidiano. QN Salus, QN Itinerari, QN Mobilità e l’ultimo nato della ’famiglia’ QS Sport Magazine saranno quindi inclusi nel prezzo del giornale. Una scelta che nasce dalla volontà di valorizzare ulteriormente il rapporto con i nostri lettori e rendere ancora più ricca e completa l’esperienza di lettura del fine settimana.

QN Salus è il mensile dedicato alla salute e al benessere con focus anche su alimentazione, medicina sportiva e cura dei nostri amici a quattro zampe. QN Itinerari è invece l’inserto che racconta il meglio del Bel Paese attraverso un viaggio esperenziale nel bello e buono dello Stivale. E ancora. QN Mobilità ha invece acceso i riflettori sul nuovo modo di muoversi, dall’auto al treno, passando per l’abitar viaggiando o il mondo della nautica e della bici. Infine QS Sport Magazine, il fascicolo dedicato ai grandi campioni e ai temi più importanti dello sport, regalando una ribalta anche alle discipline ingiustamente considerate ’minori’.

Gli inserti, da sempre molto apprezzati per la qualità dei contenuti, le inchieste, gli approfondimenti , i servizi speciali e le rubriche tematiche, saranno distribuiti quindi senza costi aggiuntivi. Un gesto di attenzione nei confronti del nostro pubblico, che ogni giorno ci sceglie e ci segue, e un ulteriore passo per rafforzare l’impegno verso un’informazione autorevole, accessibile e di qualità. Non resta che correre in edicola: sabato QN Salus è in regalo.