Salta il patto sui migranti Meloni prova a mediare Ma Ungheria e Polonia tengono bloccato l’accordo

di Elena G. Polidori

I leader sovranisti hanno bloccato il Consiglio europeo. E l’intesa è saltata. Le migrazioni tornano dunque a spaccare il tavolo dei 27 leader europei, ma molto meno di qualche anno fa, quando il tema era talmente divisivo che faticava persino ad approdare alla discussione. Ora, invece, il “niet“ è limitato a due. Viktor Orban e Mateusz Morawiecki, presidenti di Ungheria e Polonia hanno detto no al patto sui migranti, perché vogliono cambiare le regole, sono contrari alla norma che prevede la ricollocazione obbligatoria o una compensazione economica a carico dei Paesi che si oppongono. Ma anche - e soprattutto - perché non è stata accolta la loro richiesta di affermare che il patto per le migrazioni e l’asilo (ora in negoziazione tra Consiglio Ue e Parlamento) potesse essere approvato solo all’unanimità. Una imposizione inaccettabile per gli altri.

A nulla sono servite le lunghe ore di trattativa, né la mediazione della premier Meloni. Che, alla fine, ha alzato le braccia. "Abbiamo posizioni diverse, perché sono diversi gli interessi e le posizioni geografiche" ma "mai resto delusa da chi difende i propri interessi nazionali". E qui vengono fatte due distinzioni, a parere della stessa Meloni. La prima: "Le loro posizioni non riguardano le mie priorità che si concentrano sulla dimensione esterna". La seconda: "Il Patto non ne esce ammaccato perché non viene riaperto, ma il problema non è risolto".

L’Italia, secondo Meloni, esce con un ruolo da protagonista. Ecco perché "la dimensione esterna, su cui stiamo lavorando noi dalla Tunisia in poi, coinvolge tutti i Paesi. Su questo c’è un consenso unanime, a ventisette". Anche perché politicamente - elemento non di secondo ordine - quello degli accordi con i Paesi del Nordafrica sembra essere l’unica via d’uscita.

"Io ho tentato di spiegare dall’inizio che finché noi cerchiamo delle soluzioni su come gestire il problema dei migranti quando arrivano sul territorio europeo - è sempre la voce della premier italiana - non troveremo mai l’unanimità perché la geografia è diversa, perché le necessità sono diverse e le situazioni sono diverse, perché la politica è diversa. L’unico modo per affrontare la questione tutti insieme è concentrarsi sulla dimensione esterna. Ed è su questo che noi siamo riusciti a imprimere una svolta totale. Potete chiederlo a chiunque se ne intenda di queste dinamiche qui", assicura la premier. Una conferma è il paragrafo delle conclusioni - approvate anche da Ungheria e Polonia - riferito alla Tunisia in cui i leader Ue "accolgono con favore il lavoro di partenariato" e "sottolineano l’importanza di sviluppare e rafforzare partenriati simili". Questo però non vuol dire arrendersi alla spaccatura che ha caratterizzato il vertice.

A Meloni erano stati gli altri leader, in primis il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, a chiedere di tentare una mediazione, mentre nella notte ci avevano già provato il presidente francese, Emmanuel Macron (costretto poi ad anticipare il rientro a causa delle violenze in patria), e il cancelliere tedesco, Olaf Scholz. "Nonostante capissi perfettamente le posizioni di Polonia e Ungheria, ho tentato, con il consenso di tutti gli altri Paesi, una mediazione fino all’ultimo - ha raccontato, alla fine, Meloni - continuiamo a lavorarci. Sarò a Varsavia mercoledì, per esempio. È un lavoro che bisogna continuare a fare".

A questa opera di mediazione vengono date due letture. Da una parte chi vi individua la rottura dell’asse sovranista, con Meloni più d’accordo con Scholz e Rutte che con Orban. Dall’altra chi vede in Meloni il ruolo di pontiere per riavvicinare le posizioni più estreme verso un’unità pragmatica. Non sovranismo, ma sussidiarietà, insomma. Per le opposizioni, comunque, la lettura è univoca: "Giorgia Meloni ha fallito ogni tentativo di mediazione con i suoi sodali ungheresi epolacchi - sostiene Roberto Fico, M5s, ex presidente della Camera - l’autarchia sovranista è l’anticamera di un futuro più grigio per tutti noi".