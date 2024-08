Salmonella: cosa provoca, i sintomi e come si cura

Roma, 28 agosto 2024 – La salmonella è un genere di batteri che si trova comunemente nell'intestino di uccelli e mammiferi sani, ma che nell'uomo può causare una delle infezioni gastrointestinali più comuni: la salmonellosi. La via più comune di infezione è per bocca ingerendo alimenti o liquidi contaminati, ma la malattia si può contrarre anche entrando in contatto diretto con oggetti contaminati o animali infetti.

Le principali cause di infezione

I principali serbatoi dell'infezione sono animali e i loro derivati (come carne, uova e latte consumati senza preventivo efficace trattamento termico o poco cotti) e l’ambiente (acque non potabili). Gli alimenti di origine avicola, in particolare uova e derivati, sono una delle più frequenti cause di infezione.

I sintomi

I sintomi generalmente sono febbre, crampi addominali, mal di testa, nausea, vomito e diarrea. Si manifestano da 12 a 72 ore dall’ingestione di alimenti contaminati, e possono protrarsi per 4-7 giorni. Nella maggior parte dei casi si ha guarigione senza ospedalizzazione, anche se in persone già debilitate da altre malattie, neonati o anziani si possono manifestare forme cliniche più gravi.

Terapia e profilassi

Generalmente per le infezioni sostenute da salmonella è necessario adottare una terapia di supporto (elettrolitica e reidratante) al fine di ricostituire i liquidi fisiologici persi con il vomito e la diarrea. Nei casi più gravi si rende necessaria l’ospedalizzazione e l’uso di antibiotici.

Quante forme di salmonella ci sono

Le infezioni provocate da salmonella si distinguono in:

- forme tifoidee, le più gravi, diffuse soprattutto nei Paesi in via di sviluppo;

- forme non tifoidee, le più comuni, responsabili di forme a prevalente manifestazione gastroenterica.

Quanto è contagiosa la salmonellosi

La salmonellosi è molto contagiosa. La trasmissione del batterio avviene per via oro-fecale e per sviluppare l’infezione può essere sufficiente entrare in contatto con superfici e utensili contaminati o ingerire alimenti manipolati da persone infette che non abbiano messo in pratica le necessarie norme igieniche durante la preparazione dei cibi.