Salma in Italia: il ricordo del volley

MILANO

Julia è tornata a casa ieri. La salma della pallavolista della Igor Novara, morta giovedì a Istanbul dopo un volo dal sesto piano del Volley Hotel, dopo essere stata sottoposta all’autopsia i cui esiti arrivanno più avanti, è rientrata ieri in Italia ed è stata portata nella camera ardente a Milano. La partita della sua squadra contro quella di Chieri in campionato, che si doveva tenere oggi, è stata rinviata a mercoledì. Prima si svolgeranno i funerali, martedì alle 11 nella parrocchia di San Filippo Neri di Milano dove Julia è cresciuta, nel quartiere della Bovisasca. Nata a Milano da genitori nigeriani, Julia è cresciuta con la madre Elizabeth.

Il parroco, don Ivan Bellini, ha spiegato che tutte le informazioni saranno messe online sul sito della chiesa. "La scelta di celebrare i funerali qui - ha spiegato - è stata fatta per gli anni trascorsi da Julia nel contesto della parrocchia in cui la polisportiva è inserita". I funerali non saranno in forma privata "ma chiederemo di evitare riprese e foto durante la celebrazione - ha aggiunto don Ivan - per mantenere un clima sobrio e rispettoso".

La Federvolley ha disposto un minuto di silenzio prima delle gare del weekend, in quelle si serie A Julia sarà ricordata anche sui maxischermi dei palazzetti con una foto gigante.