San Pietro in Bevagna (Ta), 4 giugno 2019 - Il mare a volte nasconde, e altre svela i suoi tesori. Così nelle acque azzurre e cristalline di San Pietro in Bevagna, in Salento, si sono potuti ammirare in fondo al mare "I Sarcofagi del Re", non sempre visibili. Noti anche come "Vasche del Re", sono antichi sarcofagi romani scavati in blocchi di marmo del peso di almeno 6 tonnellate, usati, come suggerisce il nome, per custodire le spoglie dei defunti, solitamente importanti uomini della Roma antica.

Le immagini pubblicate sul sito Facebook di Cosimo Trono, appassionato di fotografia, mostrano le pesanti vasche che giacciono a circa 6 metri di profondità nei pressi del fiume Chidro, a poca distanza dalla costa di San Pietro in Bevagna.

I 23 Sarcofagi risalgono al al III secolo d.C., e non sempre sono visibili per colpa delle mareggiate. Il fotografo Cosimo Trono grazie a un drone è riuscito, con diversi passaggi, a immortalare per la prima volta questi tesori di valore inestimabile, ora che lo strato di sabbia che li nascondeva lo ha permesso.