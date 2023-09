Sale nudo sulla statua in piazza della Signoria. In cella vandalo seriale

Ha riportato alcuni danni la statua di Ercole e Caco sull’arengario di Palazzo Vecchio, sulla quale un uomo nudo è salito, venedno poi fatto scendere e quindi arrestato. È quanto sispiega da Palazzo Vecchio al termine dei controlli eseguiti dai tecnici delle Belle Arti del Comune. Dal sopralluogo al monumento, recentemente restaurato, "sono emersi alcuni danni al marmo del basamento e della statua e il distacco dello stucco utilizzato durante il restauro per sigillare alcune fessure".

"Ancora una volta il solito guastatore e imbrattatore seriale, già noto alle forze dell’ordine – commenta il sindaco Dario Nardella –, ha pensato bene di esibirsi nuovamente in piazza Signoria". L’uomo che è salito nudo sulla statua è Vaclav Pisvejc, cittadino ceco noto alle forze dell’ordine come imbrattatore seriale e per aver colpito alla testa con un quadro Marina Abramovic nel 2018.