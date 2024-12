Sale l’allerta in Italia. Mercatini blindati: "Rischio lupi solitari"

I mercatini di Natale, i concerti di Capodanno, le cerimonie religiose delle feste e quelle per il Giubileo, che si apre il 24 sera. L’attentato di Magdeburgo ha fatto scattare un ulteriore rafforzamento della vigilanza in tutta Italia. Non solo nelle grandi città, ma anche nei piccoli centri. C’è il rischio emulazione o l’innesco di un lupo solitario. Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi (foto sotto), ha così raccomandato la "massima attenzione" ai vertici delle forze di sicurezza sugli eventi di piazza invitando anche ad intensificare il monitoraggio sugli ambienti dell’Islam radicale. I profili della minaccia per l’Italia erano stati già analizzati martedì scorso durante la riunione del Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto da Piantedosi. Il tavolo, cui hanno partecipato i vertici dell’intelligence e delle forze di polizia, ha evidenziato il persistere della minaccia del terrorismo di matrice islamica, pur in assenza di evidenze su pianificazioni ostili riguardanti l’Italia.

La situazione internazionale, con tanti fronti di guerra aperti, è incandescente. La preoccupazione si accresce mentre sta per iniziare l’anno del Giubileo. Roma è, infatti, sempre nel mirino della propaganda jihadista come luogo simbolo della cristianità e sui canali social islamisti continuano a riscontrarsi messaggi ostili che potrebbero essere raccolti da soggetti in via di radicalizzazione. Era quindi già stata data indicazione di rafforzare il presidio degli eventi di folla, stazioni, aeroporti, luoghi di culto delle diverse confessioni religiose, specie quella ebraica. L’attentato di venerdì a Magdeburgo ha però reso necessario un nuovo check delle misure approntate.

In mattinata si è così riunito al Viminale il Comitato di analisi strategica antiterrorismo, formato da rappresentanti di forze di polizia e servizi. Nel pomeriggio Piantedosi ha convocato una nuova riunione per dare le nuove indicazioni. Come sempre, dopo un’azione eclatante come quella tedesca è alto il rischio di emulazione. Ed è sempre presente il pericolo del lupo solitario. Soggetti – spesso sconosciuti agli apparati di sicurezza – che passano all’azione senza preavviso. Non servono ordigni o piani complessi: basta un veicolo lanciato in mezzo alla folla, come si è visto più volte in Europa. Dall’inizio dell’anno sono state 82 le espulsioni. Giubileo sorvegliato speciale, con 700 unità delle forze dell’ordine operative ogni giorno in aggiunta a quelle già in servizio.