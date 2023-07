Sale l’allarme nucleare a Zaporizhzhia L’agenzia: "Mine intorno alla centrale"

Mentre Mosca ha lanciato nella notte l’ennesimo attacco di droni sulla capitale ucraina, "il sesto questo mese", arriva la conferma che le forze militari del Cremlino hanno minato la centrale nucleare di Zaporizhzhia. A dirlo non sono gli ucraini, ma l’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea) che nell’ispezione del 23 luglio ha rilevato alcuni ordigni direzionali antiuomo nella zona cuscinetto tra le barriere interne e quelle esterne. Un’eventuale detonazione "non dovrebbe influire sui sistemi di sicurezza e protezione nucleare del sito", spiega l’Agenzia, ma il rischio resta concreto in caso di attacchi massicci. Quanto verificato dall’Aiea si aggiunge ai tanti allarmi già lanciati in passato, quando le ispezioni avevano rilevato ordigni al di fuori del perimetro del sito e anche in particolari punti all’interno.