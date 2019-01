Roma, 2 gennaio 2019 - Oggi partono i tanto attesi saldi invernali 2019. La stagione degli sconti comincia in Basilicata e Sicilia, si allarga domani alla Valle d'Aosta e, infine, da sabato 5 gennaio, coinvolge tutte le regioni.

Ad attendere i saldi sono - secondo uno studio di Confcommercio - oltre 15 milioni di famiglie, più della metà dei 26 milioni di famiglie italiane che spenderanno in media 325 euro, circa 140 euro pro capite.

L'identikit del consumatore a caccia di saldi lo traccia Confesercenti, secondo cui punta sugli acquisti scontati circa un italiano su due (il 47%) che "ha già deciso" di "fare almeno un acquisto".

Particolarmente alta, sempre stando a Confesercenti, l'adesione dei commercianti e degli acquirenti, visto che ad aderire alle svendite invernali potrebbero essere circa 280mila attività commerciali, inclusa praticamente la totalità dei negozi di moda e di tessili.

Pessimista sul fronte prettamente economico rispetto alla riuscita dei saldi è il Codacons che prevede un nuovo calo delle vendite "seguendo un trend oramai consolidato negli ultimi anni". "I saldi invernali non basteranno a risollevare le sorti del commercio" scandisce infatti il presidente Carlo Rienzi. Gli acquisti, calcola Rienzi, "durante il periodo di sconti, infatti, faranno registrare anche nel 2019 una pesante flessione, pari a circa il -7% su anno e una spesa media a famiglia che scende a quota 157 euro".

Ma lo shopping non si limiterà ad abiti e accessori: saldi al via anche per gli acquisti dei prodotti tipici delle feste di Natale offerti con sconti fino al 70%, dai cotechini ai pandori, dai panettoni ai torroni fino alla frutta secca. Coldiretti sottolinea che "a conclusione delle festività di fine anno c'è l'opportunità di risparmiare anche sulla tavola". E i motivi, chiarisce, sono "esclusivamente commerciali e non influiscono in alcun modo sulle caratteristiche qualitative dei prodotti".