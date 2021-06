Roma, 29 giugno 2021 - Manca pochissimo all'inizio dei saldi estivi 2021! Si parte ufficialmente giovedì 1 luglio in Sicilia, che quest'anno farà da apripista. Ma è il 3 luglio la data da segnare sul calendario per moltissimi appassionati di shopping: sono al via i saldi in ben 15 regioni. "Un appuntamento particolarmente atteso dai commercianti" -sostiene il Codacons - che sperano attraverso gli sconti di fine stagione di recuperare almeno in parte le perdite subite negli ultimi mesi". E le previsioni sono positive: si stima "un incremento degli acquisti durante il periodo di sconti tra il +15% e il +20% rispetto allo scorso anno, con una spesa media a famiglia che si attesterà attorno ai 165 euro", anche se i valori delle vendite rimarranno al di sotto dei valori pre-Covid. Proprio per ridurre le difficoltà di vendite a causa della crisi scaturita dalla pandemia alcun regioni hanno optato per un rinvio in extremis: in Basilicata si partità il 2 agosto, un mese dopo rispetto alla prima data comunicata, e in Puglia il 24 luglio, tre settimane dopo il previsto.

Ecco il nuovo calendario con le date ufficiali di inizio saldi in tutte le regioni.

Giovedì 1 luglio 2021

Sicilia: fino a mercoledì 15 settembre

Sabato 3 luglio

Abruzzo: fino a martedì 31 agosto

Calabria: fino a mercoledì 1 settembre

Emilia-Romagna: fino a martedì 31 agosto

Friuli Venezia Giulia

Lazio: fino a venerdì 13 agosto

Lombardia: fino a martedì 31 agosto

Liguria: fino a lunedì 16 agosto

Marche: fino a mercoledì 1 settembre

Molise: fino a martedì 31 agosto

Piemonte: fino a sabato 28 agosto

Sardegna: fino a venerdì 3 settembre

Toscana: fino a martedì 31 agosto

Umbria: fino a martedì 31 agosto

Valle d'Aosta: fino a giovedì 30 settembre

Veneto: fino a martedì 31 agosto

Venerdì 23 luglio

Campania

Sabato 24 luglio

Puglia: fino a mercoledì 15 settembre

Lunedì 2 agosto

Basilicata: fino a giovedì 30 settembre. È comunque consentita la vendita promozionale nei 30 giorni antecedenti il 2 agosto

Venerdì 13 agosto

Trentino - Alto Adige: i commercianti determinano liberamente i 60 giorni di saldi, nella maggior parte dei comuni dell'Alto Adige i saldi estivi iniziano venerdì 13 agosto e terminano venerdì 10 settembre ​

Attenzione! Non è sempre possibile cambiare l'articolo comprato. A meno che il prodotto non sia danneggiato o non conforme (il difetto e la richiesta di cambio va comunicata entro due mesi), la discrezionalità è lasciata al negoziante. Se invece non si è solamente soddisfatti del modello e del colore scelto, e il titolare del negozio lo concede, sono 7 i giorni entro i quali si può restituire la merce. Ma l’importante è conservare lo scontrino.

I saldi hanno il sapore del ritorno alla normalità, ma le regole anti-Covid non vanno dimenticate. Sarà importante quindi mantenere il distanziamento sociale (soprattutto in coda), indossare la mascherina all'interno del negozio e disinfettarsi bene le mani le soluzioni igienizzanti che devono essere messe a disposizione dagli acquirenti.

Chi non volesse girare tra i negozi può sfruttare gli sconti anche online. E può essere anche vantaggioso: oltre ad avere la possibilità di confrontare facilmente i prezzi dei vari store (qui tutti i consigli utili per evitare imbrogli), si possono anticipare i tempi. Sono già tanti infatti gli e-commerce di moda che hanno già dato il via ai saldi.