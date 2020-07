Roma, 1 luglio 2020 - In tempo di Coronavirus, e con l'enonomia in picchiata a causa del lockdown, la stagione dei saldi estivi 2020 vede il pressing di molti per anticipare la data degli sconti. Per la prima volta i saldi estivi non seguiranno un calendario ben distinto per regioni, ma tutte (o quasi) cominceranno all'unisono il primo agosto.

Se il rinvio nelle scorse settimane ha trovato d'accordo la Federmoda, al contrario ha scontentato organizzazioni come la Confcommercio che ha chiesto di anticiparne la data, proponendo per alcune regioni la sospensione di quel veto nel commercializzare articoli in promozione entro i trenta giorni precedenti l'inizio dei saldi. E così in Sicilia sarà possibile approfittare delle offerte dei commercianti già da domani, mentre in Campania la Confcommercio preme sul Governatore De Luca per anticipare i saldi ed "evitare la catastrofe". Infine, in Piemonte sono state autorizzate le vendite promozionali anche prima dei saldi ufficiali.

Bilancio in nero

Di certo la ripartenza delle imprese da maggio non è bastata a recuperare i consumi perduti: il bilancio dei primi sei mesi dell'anno rimane ancora fortemente negativo, con un calo medio della spesa stimabile in -1.879 euro a famiglia, segnala Confesercenti.

Sicilia

E dunque, con un mese di anticipo rispetto al resto d'Italia, da oggi partono saldi estivi in Sicilia. Divise le associazioni dei commercianti sulla loro utilità. Lo shopping avrà quest'anno un sapore diverso e dovrà essere guidato a una serie di precauzioni anti coronavirus. Vige, infatti, l'obbligo della mascherina e del distanziamento sociale, disposizioni sulle quali i commercianti dovranno attentamente vigilare. All'ingresso di ciascun punto vendita dovrà essere posto il gel disinfettante. Mentre, per quanto riguarda la possibilità di provare i capi d'abbigliamento in camerino, ciascun negoziante deciderà a discrezione.

Campania

Pasquale Russo, direttore generale di Confcommercio Campania, lancia un appello al governatore Vincenzo De Luca a "valutare l'opportunità di un'anticipazione della data d'inizio dei saldi estivi, rispetto alla data del 1° agosto stabilita in sede di Conferenza delle Regioni". Secondo Russo, con l'anticipazione dei saldi estivi "si potrebbe dare uno stimolo alle vendite che in questo momento risulta indispensabile per la stessa sopravvivenza di molte imprese e per il mantenimento dei livelli occupazionali. Dalle nostre ultime rilevazioni, infatti, è emerso come le imprese al dettaglio nel settore moda in Campania stiano tuttora scontando le pesantissime conseguenze dell'emergenza Covid, con un calo delle vendite nel mese di giugno pari ad oltre il 50% rispetto allo scorso anno".

Piemonte

Qui sono autorizzate le vendite promozionali anche nei trenta giorni antecedenti l'inizio dei saldi grazie al disegno di legge "Misure per il commercio a fronte dell'emergenza epidemiologica da Covid-19", approvato all'unanimità in Terza commissione del consiglio regionale del Piemonte.

Quindi se i saldi veri e propri inizieranno il 1° agosto, già da oggi i commercianti potranno comunque applicare sconti per invogliare i clienti. "Per sostenere la ripartenza e la ripresa del sistema commerciale piemontese nelle migliori condizioni di competitività ed efficienza e adottando una linea di apertura e liberalizzazione del mercato - ha spiegato l'assessore regionale al Commercio Vittoria Poggio - si è deciso, di concerto con le associazioni di categoria, di sospendere il divieto di effettuare le vendite promozionali nei trenta giorni antecedenti i saldi estivi".