Salario minimo Passa l’asse Meloni-Calenda Confronto con l’opposizione ma slitta la resa dei conti

di Claudia Marin

Alla fine passa la linea Meloni. La svolta sulla discussione incrociata tra maggioranza e opposizione intorno al salario minimo arriva in serata, con il testo che lascerà la Commissione Lavoro per arrivare direttamente in aula domani e da lì spostare direttamente il confronto a dopo l’estate. Si consolida anche l’asse Meloni-Calenda sul salario minimo. Si vedranno la settimana prossima. E Forza Italia punta a entrare nel gioco, presentando, non senza una nota di irritazione a Palazzo Chigi, una proposta di legge in materia che è di fatto uguale a quella del leader di Azione e che ricalca di fatto la soluzione sostenuta dal leader della Cisl, Luigi Sbarra. Così, in serata, tirando le somme, il fronte unito delle opposizioni appariva meno unito di prima.

RINVIO A SETTEMBRE

In vista di questo obiettivo, che non piace alle opposizioni, ieri sera tardi in Commissione Lavoro alla Camera si puntava a sgombrare il campo dall’emendamento soppressivo della proposta di Pd, grillini e Azione. Il compromesso finale è fare arrivare in aula l’iniziativa senza mandato al relatore, con la prospettiva di votare domani una sospensiva che rimandi tutto a settembre. Il tutto mentre al Senato è stata bocciata una mozione dei grillini sul salario minimo. "Tutte le forze politiche hanno convenuto che con maggiore tempo si possa arrivare a una proposta frutto del confronto auspicato dal presidente del Consiglio", esulta in serata Fratelli d’Italia in una nota.

LA MOSSA DI MELONI

L’altro dato certo di giornata è che la premier ha deciso di giocare in prima persona la partita. "Il salario minimo - avvisava già in mattinata - è un bel titolo, funziona molto bene come slogan, ma nella sua applicazione rischia di creare dei problemi". Le accuse di voler rinviare? "Non stiamo rimandando alcuna posizione - insiste - Hanno chiesto un confronto e per confrontarsi serve tempo ma poi si sa: come si fa si sbaglia". Ma non manca l’affondo: "Sono un po’ incuriosita da un’opposizione che dopo essere stata al governo una decina d’anni, oggi scopre che in Italia c’è un problema di salario e di precariato e lo considera una responsabilità di un governo che è in carica da nove mesi". C’è, però, anche un’opposizione che "si pone in modo garbato", con evidente allusione a Calenda.

CALENDA CI STA

Il leader di Azione annuncia: "I contatti che ho avuto con la Meloni vanno nella direzione di un incontro la prossima settimana. Chiaro che poi c’è la pausa estiva e c’è un lavoro da fare". E spiega che a questo punto le opposizioni sono davanti a un bivio: "Possiamo fare due scelte: o andare allo scontro, farci sconfiggere perché non abbiamo la maggioranza, e poi sbandierare che noi abbiamo comunque presentato il salario minimo, oppure cercare di farlo, e non è detto che ci riusciamo. Io sono per il secondo approccio".

IL PD VEDE LA TRAPPOLA

Al Nazareno non si fidano dell’apertura della premier, ma non possono chiudere la porta. "È da marzo - incalza Cecilia Guerra, responsabile Lavoro del Pd - che il tema del salario minimo e della giusta retribuzione è in discussione alla Camera. E lo è per volontà delle opposizioni. Ha detto che apre al confronto? Era ora. Noi ci siamo. Da oggi. Noi siamo pronti. E voi?". Sulla stessa linea il leader grillino Giuseppe Conte.

LA FUGA DI FORZA ITALIA

A sparigliare, però, è anche Forza Italia. Con una proposta di legge per far crescere i minimi salariali attraverso la contrattazione collettiva e il taglio del cuneo fiscale. A metterla in campo è Antonio Tajani. "Dai conti che abbiamo fatto si potrebbe trattare di un aumento annuo tra i mille e i duemila euro - spiega -. Questo è un percorso che si inizia e che è accompagnato dal taglio del cuneo fiscale". Dunque, spiegano da Forza Italia, per garantire retribuzione eque ai lavoratori, si prevede di applicare alle attività lavorative non coperte da un contratto collettivo nazionale (circa il 5% dei lavoratori italiani) il salario previsto dal contratto collettivo nazionale leader per il settore di riferimento, oppure dove non vi sia uno specifico settore di riferimento, di applicare il salario equivalente alla media dei principali contratti collettivi nazionali applicati in settori lavorativi affini. Per contrastare il fenomeno sempre più diffuso dei contratti pirata si prevede che anche dove i contratti esistono, ma prevedono importi più bassi di quelli previsti dal contratto leader del settore di riferimento, i salari dei lavoratori debbano essere equiparati a questi ultimi. Debellare i contratti pirata non è interesse esclusivo dei lavoratori, ma anche di molte imprese italiane perché così si elimina il fenomeno del dumping salariale.