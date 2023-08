Salario minimo L’opposizione tira dritto e lancia la sua petizione "Già raccolte 100mila firme"

Nonostante l’intoppo "causa i troppi accessi", l’afa, le vacanze, e pure il caro-prezzi, la petizione popolare lanciata da quasi tutte le opposizioni (Pd, M5s, Avs, +Europa, Azione, tranne Iv di Renzi) per l’introduzione del salario minimo legale, è partita col botto. Sul portale salariominimosubito.it, solo nelle prime 24 ore già in 100mila hanno sottoscritto la dl per una paga minima da 9 euro l’ora "anti-sfruttamento". La petizione è partita di 13 agosto, oltre che di domenica, in pieno ponte festivo, ergo, sia Pd che M5S esultano. "Non ci aspettavamo questi numeri" trapela da fonti dem.

La piattaforma è stata lanciata, in contemporanea, da tutti i leader: Schlein, Conte, Calenda e il duo Fratoianni&Bonelli (che presto ospiteranno Azione nella canea del Misto) e Magi di +Europa. È la risposta politica delle minoranze compattate dietro tale battaglia, dopo mesi di screzi e smarcamenti post-elezioni e, soprattutto, dopo il vertice convocato venerdì dalla premier a Chigi. Un fiasco, a detta di tutte le minoranze (tranne Calenda che, stile liberali antifascisti col ‘regime’ - almeno ogni tanto - vorrebbe pur trattare), dato che la presidente del Consiglio di fatto ha preso tempo e ha rimandato la partita di 60 giorni, affidando il dossier al Cnel di Renato Brunetta.

E qui, al netto delle battute del leader di Italia Viva, Matteo Renzi ("invece che introdurre il salario minimo, lancio una petizione popolare per abolire il Cnel"), va detto che il governo tentenna, sul tema, se è vero che pure gli elettori di centrodestra gradiscono. A tacere, invece, restano i sindacati, all’interno dei quali, soprattutto nella Cgil, continuano a convivere voci contrastanti sul tema del salario minimo.

La petizione, i dem hanno deciso di portarla anche nelle feste dell’Unità che, pur da tempo esangui, sono iniziate, ma, qui, le firme si raccolgono vecchio stile, a mano, nei cari, vecchi, banchetti. I 5S, non volendo esser da meno, preparano i gazebo, sfruttando la rete di – dicono - 200 gruppi territoriali (guai a chiamarli ‘sezioni’). L’obiettivo è uno: mettere pressione alla Meloni ed evitare che la proposta di legge si areni in Parlamento, bypassata da quella del governo.

Enrico Colorni