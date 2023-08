Salario minimo La premier apre al dialogo Schlein: serve serietà

di Elena G. Polidori

La data è quella dell’11 agosto alle ore 17. A quell’ora, una delegazione del governo, guidata dalla premier Giorgia Meloni, incontrerà le forze politiche di opposizione per ascoltare le proposte sul salario minimo, "in spirito di costruttivo rapporto istituzionale" ha spiegato ieri il sottosegretario Alfredo Mantovano. Dopo lo scontro, ecco dunque arrivare il momento del confronto su un tema scottante, che le opposizioni hanno accolto – a eccezione di Matteo Renzi – purché (è stato questo l’avvertimento lanciato verso Palazzo Chigi, ndr) non si tratti di una "sceneggiata agostana". "È andata bene, siamo tutti d’accordo di partecipare – ha infatti commentato la segretaria Pd, Elly Schlein – sperando non sia uno specchietto per le allodole come Giorgia Meloni un po’ di tempo fa ha definito la stessa proposta di salario minimo". "Siamo pronti al confronto sul merito – ha proseguito Schlein – e difenderemo la nostra proposta che è un’ottima proposta perché rafforza la contrattazione collettiva, fa valere verso tutti i lavoratori e le lavoratrici di un settore la retribuzione complessiva prevista dal contratto firmato dalle organizzazione più rappresentative, e mette una soglia fondamentale sotto la quale non si può scendere, perché altrimenti non è lavoro, è sfruttamento".

L’idea è che si possa partire davvero da una base concreta, ovvero con l’asticella puntata sui 9 euro l’ora, ma è chiaro che si tratta di una "base di discussione" su cui le sensibilità, soprattutto interne al centro sinistra, sono diverse. Assente, si diceva, Matteo Renzi, che non parteciperà al faccia a faccia: Italia viva, infatti, è l’unico partito di minoranza che non sottoscrive l’idea dei 9 euro come "base" di partenza, anche se emerge dal confronto online che si è tenuto ieri pomeriggio tra tutti i leader dell’opposizione, non si nutrono realmente molte speranze sull’esito del dialogo. "C’è molto scetticismo sulle reali intenzioni della premier e del centrodestra", ha riferito ieri chi ha partecipato all’incontro tra i leader delle opposizioni. "Sono mesi che il governo ha avuto la più ampia possibilità di confrontarsi con le opposizioni in Parlamento – commentavano ieri in zona M5s – ma gli unici atti concreti sono stati la presentazione di un emendamento per cancellare la nostra proposta di legge e un voto per rinviare di mesi la discussione".