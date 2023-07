Salario minimo "Alzerà i costi e non risolverà i veri problemi"

di Rosario De Luca *

Quale sarà il futuro del lavoro in Italia? Interrogativo intrigante a cui non può corrispondere una risposta semplice ma articolata. Lo scenario economico attuale propone indicatori che segnalano una notevole crescita. Per ultimo Fmi ha da pochi giorni rivisto al rialzo le stime di crescita del nostro Paese portandole dallo 0,6% a 1,1% con previsioni 2024 di ulteriore rialzo. Più di Francia e Germania, ma anche più della media europea. E il Pil è in crescita esponenziale rispetto al 2022 (+6,8%). In questo contesto l’occupazione vola e l’aumento del numero di occupati a tempo indeterminato (85%) mette in luce un drastico calo delle condizioni di precarietà dei lavoratori.

Questo favorevole scenario non fa certo scomparire di colpo le criticità già esistenti da numerosi anni. Il mancato rinnovo di una larga serie di contratti e l’assenza di un automatico adeguamento delle retribuzioni alle variazioni del costo della vita ne hanno certamente determinato la perdita del potere d’acquisto. Così come esiste da lungo tempo il “lavoro povero” per qualche milione di dipendenti, sia assistiti da Ccnl che fuori da quell’alveo. Nessuno deve essere pagato pochi euro l’ora.

A queste criticità viene data una risposta semplicistica che non tiene conto di tutti i fattori di sistema. L’introduzione di un salario minimo per legge non solo non risolverebbe i problemi evidenziati, ma addirittura in qualche caso aggraverebbe le situazioni esistenti. Fissarne poi la quota a 9 euro lordi l’ora genererebbe un pericolosissimo “effetto trascinamento”, cioè tutti i livelli superiori all’ultimo chiederebbero giustamente un adeguamento in aumento della propria retribuzione, costo che poi sarebbe ulteriormente raddoppiato dall’incidenza di imposte e contributi. La vera domanda da porsi dunque non è se è giusto far aumentare la capacità di guadagno dei lavoratori. Sarebbe retorica e fuorviante. Alzare il livello del potere di acquisto delle retribuzioni è doveroso. Ma la vera domanda, che nessuno pone nel dibattito in corso, è chi pagherebbe questo esponenziale aumento del costo del lavoro aziendale. Non è difficile ipotizzare infatti che molte imprese andrebbero in difficoltà, magari riducendo l’organico o addirittura chiudendo, ovvero si vedrebbero lievitare i prezzi di beni e servizi conseguenti all’aumento del costo del lavoro. Vale la pena sottolineare peraltro come la tanto citata Direttiva Comunitaria non solo non obbliga all’introduzione per legge di un salario minimo, in particolare nei Paesi con una copertura di Ccnl superiore all’80% (in Italia siamo al 92%), ma men che meno individua la soglia dei 9 euro.

La soluzione da prospettare è certamente un’altra. La contrattazione collettiva rappresenta lo strumento migliore per garantire un aumento graduale delle retribuzioni minime, in virtù del suo ruolo di mediazione economico e sociale. E alla scontata domanda del perché vi sia una fetta di Ccnl non rinnovati da anni e con retribuzioni basse, la risposta non può che andare nella direzione di un necessario salto culturale delle parti sociali. Per fronteggiare le transizioni del mercato, serve un passo in avanti concreto verso la misurazione della prestazione in base al risultato e non più all’orario di lavoro. Una retribuzione agganciata, in parte, all’aumento della produttività garantirebbe al lavoratore un aumento in busta paga e all’azienda un incremento della produttività. Una soluzione che sarebbe in sintonia anche con il nuovo modello organizzativo e con le nuove esigenze manifestate dai dipendenti (settimana supercorta e smart working). Una novità per modo di dire, dato che era già alla base delle idee sempre più attuali di Marco Biagi.

* Presidente del Consiglio

Nazionale dell’Ordine

dei Consulenti del Lavoro