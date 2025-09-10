Sabbadini e la rivoluzione statistica: "I numeri sono diventati sensibili"

La statistica non gode di buona fama. Perché è fatta di numeri e i numeri, se li torturi abbastanza a lungo, confessano qualsiasi cosa. Nella vita reale non esiste l’uomo medio. L’individuo è un intrigo incomprensibile che solo aggregandosi diventa certezza matematica. E si potrebbe andare avanti per ore. Oppure incontrare Linda Laura Sabbadini, a lungo direttrice dell’Istat, in prima fila nel rinnovamento radicale di una scienza che raccoglie dati per capire chi siamo e dove andiamo. Grazie a lei la statistica diventa simpatica perché tira fuori un’Italia insospettabile dove gli uomini si dilettano nel ricamo e le donne preferiscono l’enigmistica. Il Paese che conta. Come i numeri raccontano la nostra storia (Marsilio) è anche la sua biografia. La testimonianza di una vita passata a rincorrere percentuali per abbattere, oltre alle fake news, i fake number e le insidie alla democrazia.

Quei numeri rendono visibile l’invisibile. Per esempio che nel 2006 più di 6 milioni di italiane confessarono di avere subito maltrattamenti sessuali almeno una volta nella vita. Si deve a lei l’avvio della prima indagine sulla violenza di genere: grazie.

"È stata dura. Non puoi fare domande di questo tipo perché la percezione del danno fisico o psicologico non è condivisa e codificabile. Uno schiaffo, un insulto: per tante è difficile chiamarla violenza se viene dal compagno di una vita. Abbiamo impiegato 5 anni prima di trovare un metodo. Ed è stato descrivere i tanti tipi di atti di violenza senza chiamarla violenza. La parola stupro o ricatto sessuale stava nascosta lì. In superficie emergevano solo le denunce".

Vuole dire che la statistica ha una sensibilità sociale?

"È andata a cercarsela. All’inizio l’individuo non esisteva, contava solo l’economia. Pensi che si calcolavano le famiglie in cui almeno una persona leggeva, non le persone che leggevano".

Fa impressione che si andavano a contare le scarpe bucate nei ripostigli per capire quanto gli italiani fossero poveri.

"Era la famosa indagine sulla miseria voluta dal Parlamento negli anni Cinquanta. Prima che si arrivasse a parlare di povertà assoluta. Non la povertà in cui vai scalzo o muori di fame ma quella in cui non hai accesso ai beni essenziali per una vita dignitosa, per esempio l’autobus e il televisore".

E poi avete scoperto l’impensabile: gli uomini ricamano mentre le donne si danno alle parole crociate.

"Qui siamo nel ‘95, prima della rivoluzione di Internet. Vogliamo misurare le attività nel tempo libero e salta fuori che lo stereotipo traballa: restano passatempi femminili ma anche i maschi – più di 400mila – si divertono con ago e filo. Ancora più interessante visto dal presente: prima di essere risucchiata dalla Rete la gente faceva giardinaggio, suonava uno strumento. Un altro mondo".

Chi andava a immaginare che nel 1959 il wc venisse ancora chiamato latrina, che il 34,5% delle famiglie non avesse l’acqua corrente.

"O che già all’inizio degli anni Ottanta ci fossero tante convivenze prematrimoniali maturate negli anni precedenti, soprattutto al Sud, contro ogni previsione. Merito della fuitina. Era anche un modo per risparmiare sulle spese di nozze: niente grandi ricevimenti se il danno è stato fatto".

Il linguista Tullio De Mauro esalta il contributo della tv nell’apprendimento dell’italiano. Ma sottovalutiamo la potenza evolutiva di altri elettrodomestici.

"Nel 1959 la lavatrice è presente nel 2,8% delle famiglie, per salire al 40% nel 1968 e al 54,7% nel 1972. Il frigorifero passa dal 15,5% all’80%, una vera e propria rivoluzione. Curiosa invece la diffidenza verso la lavastoviglie. Ancora oggi la possiede poco più del 50% e spesso non viene usata, specialmente dagli anziani. Non per ragioni di risparmio ma per resistenza culturale: c’è chi dice che non pulisce bene i piatti".

Anche la felicità è statisticamente rilevabile?

"Abbiamo costruito gli indicatori del benessere consapevoli che il Pil da solo non era sufficiente. La pandemia ci ha sorpresi: malgrado la situazione tragica, il grado di soddisfazione per la vita in quel periodo è aumentato. Andrà tutto bene era un mantra e sul momento ha funzionato: guardare sempre avanti è il segreto della felicità".