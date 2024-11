Sabaudia: dimentica le chiavi di casa e tenta di entrare dal balcone, ma precipita

Sabaudia, 5 novembre 2024 – Tragedia nel pomeriggio di ieri a Sabaudia. Un uomo di 74 anni ha perso la vita cercando di rientrare in casa dal balcone. L’incidente è avvenuto in una palazzina residenziale di Corso Vittorio Emanuele, in pieno centro.

L’anziano, un militare in pensione, aveva dimenticato le chiavi dentro casa prima di uscire e, per rientrare, ha tentato di scavalcare il balcone tra il suo appartamento e quello del vicino (di proprietà del nipote). Ma ha perso l'equilibrio ed è precipitato dal secondo piano, perdendo la vita sul colpo.

Sul posto, oltre ai sanitari del 118 che hanno solo potuto constatare il decesso del 74enne, sono intervenuti i carabinieri della stazione di Sabaudia.