È verosimile immaginare che il voto referendario del 20 e 21 settembre sul taglio dei parlamentari abbia effetti politici, oltre che costituzionali rispetto al merito del quesito. La vittoria del Sì stabilizzerebbe la legislatura e rappresenterebbe il più formidabile freno per ogni tentazione di elezioni anticipate: non fosse per altro che per il banale argomento in base alla quale una larga fetta di senatori e deputati non troverebbe più lo scranno anche se i loro partiti conservassero i consensi. Al contrario, il successo del No, oltre alla salvaguardia di un’adeguata rappresentanza parlamentare (in linea con gli standard delle democrazie occidentali), riaprirebbe i giochi sul destino della legislatura e sulle alleanze.

Si comprende, dunque, come i grillini innanzitutto, ma anche lo stesso premier Giuseppe Conte e l’area governista del Pd (con i ministri in testa) e della sinistra di Leu siano tutti favorevoli al taglio. Certo, per il Movimento c’è la paternità della battaglia con tutto il retroterra pseudo-culturale e populista anti-casta, ma possiamo stare certi che, come hanno detto addio alle altre loro bandiere (si pensi all’abbandono del vincolo del secondo mandato), avrebbero facilmente mandato al macero anche questa se non fosse stata tatticamente conveniente tenerla issata.

Stando così le cose, però, non si capisce la posizione di Matteo Salvini. Accettò il taglio dei parlamentari perché faceva parte del Contratto di governo con i grillini, ma una volta venuto meno il patto perché si ostina a sostenere il taglio? Perché si ostina, insomma, a sostenere un voto che non fa parte del programma della Lega e che rafforza oggettivamente il governo? Per questa via finisce per diventare una quinta colonna dell’attuale maggioranza: ma allora è inutile chiedere elezioni anticipate un giorno sì e l’altro anche.

E’ talmente fondata l’obiezione che in tanti muovono al leader leghista che, non a caso, Silvio Berlusconi, da abilissimo regista, sta spostando Forza Italia verso il No. E lo sta facendo, per giunta, ricorrendo a un argomento "alto" e "istituzionale" (il rischio di limitare la democrazia per pura demagogia) che rientra perfettamente nel ruolo di grande vecchio liberaldemocratico che si è ritagliato da qualche anno.

Dunque, se è vero che di paradossi la politica vive, è altrettanto vero che può anche morire. E il paradosso del capo della Lega combattente senza macchia e senza paura dell’esecutivo giallo-rosso, ma che dà indirettamente una mano all’ex amico Luigi Di Maio non pare poter reggere a lungo. Innanzitutto tra i suoi.