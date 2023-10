Ryder Cup: esplode incendio nei gazebo. Fiamme visibili da Roma

Roma, 5 settembre 2023 – A fuoco una struttura adiacente ai campi del golf club Marco Simone che ha ospitato la Ryder Cup. Il rogo sarebbe divampato nel pavilion, una struttura di tre piani e di circa 120 metri quadrati che è stata completamente avvolta dalle fiamme. I pompieri sono intervenuti in via di Marco Simone 90 con tre squadre, due autobotti, un'autoscala e il Nucleo Tas. Un'alta colonna di fumo si è levata dalla zona del rogo, ben visibile anche dalla capitale, che ha creato forti rallentamenti sul Gra. Al momento non si registrano feriti.