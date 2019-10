Roma, 29 ottobre 2019 - Accogliendo le ragioni di Ryanair e Wizz Air il Tar del Lazio ha annullato le multe da 3 e un milione di euro comminate a febbraio dall'Antitrust rispettivamente alle due compagnie aeree per le nuove politiche dei prezzi sui bagagli.

Nel mirino del garante della concorrenza erano finite le nuove norme, entrate in vigore nell'autunno scorso: il bagaglio a mano grande non era più compreso nella tariffa base del biglietto. Una pratica commerciale scorretta per l'Antitrust che obbligava i viaggiatori a pagare un supplemento tra i 5 e i 25 euro (in fase di prenotazione, al momento del check in o al gate) per portare a bordo il proprio trolley.

I due vettori, a partire dall'autunno del 2018, avevano comunicato che in cabina poteva essere portato gratuitamente solo un bagaglio a mano che potesse essere posizionato sotto il sedile. Quindi la compagnia irlandese era stata multata in febbraio per tre milioni di euro, e quella ungherese per un milione, una decisione che il tribunale amministrativo aveva già sospeso in marzo, dopo un ricorso da parte delle stesse società.