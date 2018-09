Roma, 7 settembre 2018 - Di nuovo sciopero tra i lavoratori Ryanair. Dopo quello dello scorso 10 agosto che aveva riguardato i piloti, (e dopo il contratto firmato in Italia tra il colosso e alcuni sindacati), questa volta a incrociare le braccia a livello europeo saranno gli assistenti di volo. L'agitazione, ha spiegato Ivan Viglietti della Uiltrasporti, coinvolgerà i lavoratori di sette paesi, tra cui l'Italia (dove sciopereranno anche i piloti). Gli altri voli oinvolti sono quelli di Germania, Irlanda, Olanda, Belgio, Portogallo e Spagna. La data dello sciopero sarà annunciata a breve, ma non oltre il 13 settembre. L'ipotesi è che sia fissata il 28.

Il maxi-sciopero di agosto dei piloti aveva riguardato 55mila passeggeri. Il 25 di luglio un'altra agitazione aveva coinvolto in generale il personale di volo, toccando per 24 ore anche l'Italia. Le ragioni della protesta sono le stesse: "Il rispetto dei diritti e delle tutele dei lavoratori e della libertà sindacale".

"Contestualmente alla proclamazione dello sciopero europeo continueremo a denunciare alla Commissione europea e ai governi dei rispettivi Paesi l'approccio della compagnia irlandese verso i propri lavoratori", spiegano Filt Cgil e Uiltrasporti che oggi hanno riunito a Roma i sindacati europei. "Con il suo reiterato comportamento - spiegano le due organizzazioni sindacali - Ryanair sta procurando gravi disagi a tutto il personale europeo, impedendo la libertà sindacale ai propri dipendenti, non riconoscendo i diritti salariali, previdenziali e assistenziali ai lavoratori e utilizzando anche personale navigante reclutato da agenzie estere di somministrazione, determinando un dumping salariale ed una giungla di regole non ammissibili per l'Ue".

"Chiediamo - proseguono Filt Cgil e Uiltrasporti - il riconoscimento delle legittime istanze dei dipendenti di Ryanair e di quelli ingaggiati dalle agenzie di somministrazione. Per il diritto ad un contratto collettivo ed al riconoscimento dei diritti dei lavoratori, abbiamo indetto in Italia - affermano infine i sindacati - i prossimi 11, 12 e 13 settembre un referendum tra i piloti Ryanair, sulla validità o meno, dell'accordo firmato nei giorni scorsi con la sola associazione professionale Anpac".