Ryanair, nuovo guaio. Motore a fuoco in pista. Scalo chiuso per 3 ore

Era già allineato in pista per avviare le fasi di decollo con 184 passeggeri a bordo quando uno dei motori è andato a fuoco. Due giorni dopo lo scoppio degli pneumatici di un aeromobile sulla pista dell’aeroporto di Orio al Serio, ieri mattina a Brindisi si è verificato un altro incidente per un aereo della compagnia irlandese low cost Ryanair. A bordo del volo diretto a Torino, oltre ai passeggeri c’erano anche sei membri dell’equipaggio quando le fiamme hanno iniziato a sprigionarsi dal motore e nessuno di loro è rimasto ferito. Immediata è stata l’attivazione della procedura d’emergenza con l’arrivo in pista anche del personale dei vigili del fuoco del distaccamento aeroportuale che hanno spento l’incendio. Per le operazioni di messa sicurezza si è reso necessario chiudere per quasi tre ore l’aeroporto di Brindisi. Le fiamme sono state ben visibili tanto dall’esterno quanto dall’interno dell’aereo. A bordo, però, ci sono stati alcuni momenti di panico: più di qualcuno infatti ha bene notato le fiamme, iniziando ad allarmarsi.