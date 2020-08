Palermo, 6 agosto 2020 - Cinque anni fa, quando svanì nel nulla, Ruxandra Vesco aveva 33 anni. Poteva restare un mistero per chissà quanto, se stanotte il suo assassino, Damiano Torrente, non si fosse presentato ai carabinieri: "L'ho uccisa, vi faccio vedere dov'è il corpo". Nessuno lo stava cercando né sospettava di lui, forse il macigno della sua colpa gli pesava troppo sull'anima. Così ha confessato e subito è scattato il fermo per omicidio e occultamento di cadavere.

Torrente, 47 anni, fa il pescatore e avrebbe ucciso Ruxandra Vesco per motivi passionali (anche se il movente del delitto non è ancora del tutto chiaro). Nella notte ha vuotato il sacco dichiarando "spontaneamente che nell'ottobre del 2015 aveva ucciso per strangolamento Ruxandra Vesco, cittadina romena, e di averne occultato il cadavere gettandolo in un dirupo", dicono carabinieri. E nel corso della notte, con l'aiuto dei vigili del Fuoco, hanno trovato alcune ossa, nel punto indicato dal Torrente. Erano in una scarpata adiacente a via Monte Ercta, un versante del monte Pellegrino.

L'uomo è stato portato nel carcere ''A. Lorusso - Pagliarelli''. Perché ha ucciso? Damiano Torrente avrebbe parlato di una donna che lo avrebbe "messo in difficoltà" con la moglie. Ma le indagini sono in pieno svolgimento.

Il rimorso e la conversione

Negli ultimi tempi, preso dal rimorso, aveva cominciato a frequentare una parrocchia. Il sacerdote gli aveva detto che per ottenere il perdono di Dio doveva presentarsi alle autorità e confessare. Cosa che l'uomo ha subito fatto.

L'avvocato dell'assassino spiega così cos'è scattato nel suo assistito: "E' stata una scelta maturata e arrivata dopo un percorso di conversione - rivela Alessandro Musso - E' una vicenda che ha scosso tutti". Premesso che "ci sono ancora diversi aspetti da chiarire e verificare", il legale aggiunge: "Il mio assistito era uscito dal carcere a marzo. Era accusato di stalking. Poi un periodo ai domiciliari e il costante avvicinamento alla fede lo hanno portato alla decisione di confessare il delitto".

La vittima

Il marito di Ruxandra Vesco aveva denunciato che la donna era misteriosamente scomparsa nel 2015. Di origine romena e conosciuta come Alexandra, era figlia adottiva di una coppia di siciliani.

Su Facebook esiste una pagina, a lei dedicata, in cui la si bollava come "truffatrice ad Alcamo". Alcune persone parlavano in questa pagina di raggiri a cui sarebbero state sottoposte, per consegnare denaro alla Vesco, che avrebbe anche subito processi.