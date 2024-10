Rutte in visita a Kiev: la Nato è con voi: "L’adesione dell’Ucraina è più vicina"

Visita a sorpresa a Kiev per Mark Rutte, la prima da segretario generale della Nato. L’olandese era stato in Ucraina già altre volte (quattro) nella sua vita precedente da premier ma, simbolicamente, ha scelto d’incontrare Volodymyr Zelensky come primo atto da ‘sec-gen’ in carica. "Era molto importante per sottolineare, al popolo ucraino e a chi ci sta guardando (riferendosi alla Russia, ndr), che la Nato è al vostro fianco", ha dichiarato. "Siete più vicini che mai all’ingresso nella Nato, io sono a favore", è il messaggio del neo segretario generale dell’Alleanza. Nella notte uno sciame di droni ucraini (122) si è infatti abbattuto sulla Russia, anche se questa volta, stando a Mosca, sono stati tutti intercettati. Ma non sempre è così, come testimoniano i grandi colpi messi a segno di recente (tipo il deposito di missili nella regione di Tver).