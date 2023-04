Runner ucciso dall’orso: Andrea Papi era vivo quando è stato aggredito

Trento, 7 aprile 2023 – Andrea Papi è stato ucciso dall’orso. La conferma arriva dai primi rilievi autoptici, che a seguito di operazioni peritali, hanno stabilito che il runner trovato morto ieri notte in Trentino era vivo al momento dell'aggressione da parte di un orso tra i boschi di Caldes, in Val di Sole.

Wwf: “L’orso va rimosso”

"WWF Italia, tenuto conto della gravità dell'episodio, della dinamica e ovviamente solo dopo una sicura identificazione genetica dell'individuo ritiene che vada applicato il protocollo previsto dal Pacobace che contempla anche la rimozione dell'individuo". E' quanto sostiene WWF Italia in merito alla morte di Andrea Papi.

"Se un individuo mostra conclamati comportamenti pericolosi per l'incolumità umana, arrivando ad aggredire mortalmente una persona, la rimozione di questo individuo diminuisce i rischi di nuovi episodi simili e migliora l'accettazione sociale della popolazione verso la specie. Il ricorso alla rimozione deve, ed è sempre bene ribadirlo, essere in ogni caso l'ultima soluzione, quando la pericolosità dell'animale è conclamata e non esistono altre possibili soluzioni".