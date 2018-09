Roma, 30 settembre 2018 - Arrestato il rugbista Sami Panico, 25 anni, pilone delle 'Zebre' di Parma. L'accusa per il giocatore di serie A è di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Secondo quanto si è appreso, ieri i carabinieri della stazione di Torvaianica (Pomezia) hanno sequestrato nella sua villa e nel giadino un chilo e mezzo di marijuana, 330 g di hashish, materiale per il confezionamento e il taglio delle dosi e 10.700 euro in contanti ritenuti frutto di attività illecita. In attesa del rito direttissimo, rugbista è stato posto agli arresti domiciliari.

Panico è attualmente fuori rosa ormai da un anno da quando, durante un allenamento, ruppe la mascella con un pugno al compagno di squadra Luhandre Luus. Il giocatore conta anche 10 presenze in Nazionale, l'ultima delle quali nel match Italia-Scozia del Sei Nazioni giocata il 18 marzo 2017 all'Olimpico.