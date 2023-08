Rubiales indagato per il bacio alla calciatrice La madre si chiude in chiesa per protesta

Ángeles Béjar, madre di Luis Rubiales, presidente temporaneamente sospeso della Federcalcio spagnola, travolto dallo scandalo del bacio dato sulla bocca alla calciatrice Jenni Hermoso in occasione della premiazione dei Mondiali, vinti proprio dalla Spagna. La donna si è rinchiusa nella chiesa della Divina Pastora a Motril, in Andalusia, dichiarando uno sciopero della fame finché non si troverà una soluzione a quella che definisce una "caccia disumana e sanguinosa che stanno facendo a mio figlio". Il gesto non ha però intenerito la Procura del Tribunale Nazionale, che ha deciso di aprire un procedimento contro Rubiales per presunta violenza sessuale. L’autorità giudiziaria chiederà alla calciatrice del Real Madrid se intende denunciare l’ex presidente per "informarla dei suoi diritti in quanto vittima di un presunto reato di violenza sessuale".