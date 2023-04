Ruba alla Reggia una storica piastrella Incastrato dal video

Ha portato via dalla Reggia di Caserta di un pezzo unico, una piastrella del pavimento di una sala ottocentesca lungo il percorso di visita. Pensava di averla fatta franca, ma dopo un mese è stato rintracciato dai carabinieri, grazie soprattutto ai video delle telecamere, e denunciato per furto di beni culturali. E il prezioso oggetto è tornato al Museo Vanvitelliano. Il ladro – non si sa ancora se fosse andato a colpo sicuro sapendo della piastrella decoesa, ipotesi probabile vista la circospezione con cui si muoveva, o se sia stato un caso – è un 42enne di Castel Volturno, con piccoli precedenti ma non relativi ai beni culturali. Il furto è avvenuto il 16 marzo, poco dopo le 15, quando il 42enne è arrivato alla Reggia da solo. Quello che succede dopo è documentato nei video delle telecamere: nell’attraversare la porta d’ingresso che introduce nella sala delle Battaglie, l’uomo calpesta una mattonella staccata dal pavimento. Si ferma, torna indietro e la raccoglie. A casa l’aveva catalogata e conservato in una busta di plastica, forse per rivenderla.