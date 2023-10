Rottweiler cade da una finestra. Donna incinta colpita dal cane. Stava passeggiando, ora è grave

Un rottweiler precipita dal terzo piano in pieno centro di Roma e per poco non ammazza una donna incinta di due mesi (miracolosamente illeso il compagno che era con lei). Tragedia sfiorata nell’area capitolina della moda, tra griffe internazionali e locali celebri. Mentre il conto alla rovescia per Halloween prosegue inesorabile, in via Frattina i turisti in maniche corte osservano le vetrine dagli ottimistici richiami invernali. Tutto procede come al solito fino a quando – passate da poco le 12 – un missile nero a quattro zampe piomba sui sampietrini. Il rumore del tonfo fa paura. "Come un colpo di pistola", spiega uno dei commercianti della via. Potrebbe essere un film, invece è la folle realtà romana che anche stavolta supera ogni fantasia. A terra, a fianco del cane, c’è una donna. Distesa. Immobile.

Giulia, commessa di Suns Boards, è una dei pochi esercenti a voler parlare, mentre gli altri, disturbati dall’arrivo dei giornalisti e dalla momentanea chiusura della via, col passare dei minuti diventano scortesi e restano zitti. "Sentito il botto – racconta Giulia –, mi affaccio subito. La donna, 28enne, è sotto choc, prova a muoversi tra i lamenti. Il cane è lì a poca distanza: agonizzante. Arrivano tutti: vigili urbani, carabinieri, polizia, vigili del fuoco, ambulanza".

La proprietaria del cane, "scesa in strada, è tenuta a distanza, così come il compagno arrivato poco dopo in bicicletta". Gli sguardi di tutti vanno una quindicina di metri più in alto, alla finestra del terzo piano: il trampolino del cane saltato nel vuoto. La donna traumatizzata è subito soccorsa. "Nel giro di 10 minuti è già sull’ambulanza". All’Umberto I arriva in codice rosso. Ha ferite ed ecchimosi. Viene ricoverata in gravi condizioni, ma non è in pericolo di vita. Per fortuna nessun danno al feto il cui battito cardiaco risulta regolare.

In strada intanto si consuma l’agonia del cane "lasciato morire senza soccorsi", denuncia Giulia: "Tranne me e la barista più vicina, che gli bagna le labbra con un po’ d’acqua mentre rantola, nessuno se ne prende cura. Nonostante le telefonate, di un veterinario neanche l’ombra".

Il volo del rottweiler pare dovuto all’inseguimento di un gatto sul davanzale. Sulla fatale perdita di equilibrio indagano – o almeno ci provano – i carabinieri. La proprietaria del cane ha alte probabilità di essere denunciata per lesioni, e altissime di dover risarcire la parte offesa. "In casi del genere – chiarisce l’Organizzazione internazionale protezione animali – il detentore del cane può essere responsabile di omessa custodia e malgoverno dell’animale". Se un cane non debitamente controllato causa un danno a terzi, il detentore è infatti quasi sempre chiamato a risponderne sia civilmente ("con richiesta di risarcimento danni"), sia penalmente ("per lesione colposa o omicidio colposo").

Il precedente più recente di animali d’affezione in caduta libera è del 2018 a Torino: un gatto di 6 chili piombato dall’ottavo piano addosso a un passante. Morto il felino. Salvo l’uomo, ma con prognosi di 30 giorni.