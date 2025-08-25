Roseto degli Abruzzi, 27enne trovato morto davanti al computer con una maschera antigas

Roma, 25 agosto 2025 - È giallo la morte di un giovane 27enne di Roseto degli Abruzzi, in provincia di Teramo, trovato cadavere ieri sera dai genitori. Il ragazzo era senza vita davanti al computer con una maschera antigas indosso con cui, secondo le prime informazioni, avrebbe inalato del gas refrigerante.

Da accertare le cause della morte che, non escludendo il possibile gesto volontario, potrebbero risiedere in uno dei tanti challenge sconsiderati che popolano social network e canali streaming, anche se al momento non ci sono indizi in merito.

Sul cui corpo del giovane non sono stati riscontrati segni di violenza o lesioni. I carabinieri del Reparto operativo del Comando provinciale di Teramo che stanno indagando hanno posto sotto sequestro il cellulare, il computer e altro materiale informatico. Il pm di turno Monia Di Marco dovrà valutare l'eventuale esame autoptico.