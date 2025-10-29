Rosanna investita e uccisa da un pirata della strada sulla Teramo-Giulianova. Telecamere al vaglio, recuperato uno specchietto

Roma, 29 ottobre 2025 – Alba di sangue sulle strade abruzzesi. Una donna di 58 anni, Rosanna Pigliacampo, di Campli, è stata investita e uccisa da un pirata della strada lungo la statale 80 Teramo-Giulianova, all'altezza di Bellante Stazione, in provincia di Teramo.

L’incidente stradale è avvenuto oggi intorno alle 6 della mattina. Secondo una prima ricostruzione, la donna stava attraversando la statale, quando è stata travolta da un'autovettura, il cui conducente non si è fermato per prestare soccorso alla vittima.

Sul posto sono intervenuti il personale sanitario del 118 del presidio di Teramo e i carabinieri del nucleo radiomobile, ma per la 58enne non c'è stato nulla da fare perché è morta sul colpo. Sono in corso indagini e ricerche nella zona per rintracciare l'investitore.

Le indagini e la ricostruzione dell’incidente

Uno specchietto retrovisore rimasto a terra vicino il corpo senza vita della donna e le telecamere presenti nella zona. Sono questi gli unici elementi in mano ai carabinieri e agli agenti della Polizia Municipale per risalire all'identità del pirata della strada. Secondo quanto ricostruito dai militari dell’Arma, la vittima stava attraversando la strada quando è stata investita da un veicolo con il conducente che, resosi conto della donna gravemente ferita, ha preferito tirare dritto.

Il cordoglio sui social

Tanti i messaggi di cordoglio che stanno giungendo sul profilo Facebook della vittima in queste ore. “Grazie per ciò che hai donato alla comunità”, scrive Stefano. “Ti ricorderemo con affetto e gratitudine”. Commenta Raffaele: “Ci siamo visti lunedì mattina, sempre con il sorriso sulle labbra. Mi dispiace tantissimo”.