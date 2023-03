.Ronzulli critica il Cav "Le nuove nomine? Stupiscono i tempi e i modi"

Silvio Berlusconi prova a serrare i ranghi in Forza Italia, dopo la sostituzione del capogruppo della Camera, Alessandro Cattaneo, e il ridimensionamento dell’altra capogruppo, Licia Ronzulli (foto), cui è stato tolto il ruolo di coordinatrice regionale in Lombardia. Nel partito sono convinti che gli effetti del ribaltone governista si vedranno presto fra nomine delle partecipate e presidenze delle commissioni bicamerali. Termometro degli umori interni sarà l’assemblea dei deputati che ratificherà la nomina di Paolo Barelli. Da Arcore non filtrano timori per possibili fuoriuscite, ma restano fibrillazioni al di là delle celebrazioni all’unisono della prima vittoria elettorale di FI, il 27 marzo 1994, quello che Berlusconi definisce un "miracolo" grazie a cui "l’Italia non è diventato un Paese comunista". Ronzulli ieri non ha nascosto le perplessità per la gestione dell’avvicendamento di Cattaneo, la cui regia viene attribuita alla primogenita, Marina Berlusconi, e a Marta Fascina, che per la prima volta in un’intervista Silvio definisce ’mia moglie’. "Stupiscono la tempistica e i modi. La linea a noi l’ha sempre data Berlusconi". Ronzulli smentisce telefonate con Renzi, non i contatti: "Il dialogo nelle aule parlamentari c’è sempre". Ha spiegato di aver chiesto lei al Cavaliere di lasciare la guida della Lombardia: "Il capogruppo in Senato è un lavoro a tempo pieno".