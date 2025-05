Romania, Polonia e Portogallo al voto. Torna l’ombra delle interferenze russe

Domani tre Paesi europei vanno alle urne per elezioni cruciali. In Romania, il ballottaggio presidenziale vede George Simion, leader di Aur, che ha dominato il primo turno del 4 maggio con il 40,96%, contro l’indipendente Nicusor Dan, sindaco di Bucarest. Dopo l’annullamento del voto 2024 per interferenze, i sondaggi indicano una gara serrata. In Polonia, il primo turno delle presidenziali oppone il candidato europeista di Ko a due rivali di estrema destra, con un ballottaggio probabile. In Portogallo, le elezioni parlamentari anticipate rischiano di confermare l’instabilità, senza maggioranze nette tra conservatori, socialisti e populisti.

Il presidente francese Emmanuel Macron ha denunciato "interferenze" nelle elezioni in Europa e in particolare in Romania, dove domenica si torna a votare nel ballottaggio. Si tratta di interferenze che "minano l’integrità delle nostre democrazie", ha affermato Macron nel suo intervento durante la sessione plenaria del summit della Comunità Politica Europea, a Tirana. "Vediamo attraverso le nostre elezioni, la Romania lo sta sperimentando proprio ora, che ci sono delle minacce molto chiare che minano l’integrità delle nostre democrazie", ha detto il capo dell’Eliseo citando anche "la Moldavia, vittima quotidiana dell’ingerenza russa".