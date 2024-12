Roma, tragedia al Collatino: indagini sulla morte del 12enne Valerio

Ricostruire con esattezza cosa è accaduto giovedì pomeriggio in quella cameretta e perché Valerio è precipitato dal decimo piano. Si indaga per far luce sulla morte del ragazzino di 12 anni finito giù dalla finestra di un palazzo nel quartiere Collatino a Roma. La Procura ha aperto un fascicolo per istigazione al suicidio. Per gli investigatori Valerio non sarebbe caduto da quella finestra accidentalmente, ma si sarebbe trattato di un gesto volontario.

Valerio era da solo nella sua cameretta mentre in altre stanze c’erano il papà che lavorava in smart working, la babysitter e la sorellina. Resta da stabilire cosa possa aver spinto un ragazzino di soli 12 anni apparentemente con una vita serena a decidere di compiere un gesto così estremo. Proprio per questo è stato sequestrato il suo cellulare. Il telefono verrà analizzato per poter accertare i suoi ultimi contatti e chiarire se ultimamente c’era qualcosa o qualcuno che lo aveva turbato.

Gli investigatori in queste ore stanno ascoltando i genitori del ragazzo, gli amici, vicini e testimoni. In giornata sono anche stati nella scuola del Nomentano frequentata da Valerio. Il preside ha parlato di una "giornata estremamente pesante, che ha colpito tutti": "Non è una scuola dove ci sono episodi di bullismo. Mi sento di escluderlo. Valerio era ben integrato nella classe".