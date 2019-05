Roma, 24 maggio 2019 - La testa di una donna dai capelli ondulati, appartenente a una statua in marmo bianco risalente all'età imperiale (I AC-V DC), è stata rinvenuta dagli archeologi della Sovrintendenza capitolina ai Beni culturali impegnati durante alcuni scavi archeologici in via Alessandrina (nella zona del Campidoglio), tra lo stupore di cittadini, addetti ai lavori e istituzioni.



IL REPERTO - Ottimo stato di conservazione e dimensioni di poco maggiori a quelle del vero capo preso a modello per la statua: secondo gli archeologi, per le sue caratteristiche iconografiche, la testa potrebbe essere riconducibile alla figura di una divinità. Gli scavi in corso stanno portando alla rimozione della via Alesandrina per riunificare parti dei Fori Imperiali adiacenti ai Mercati di Traiano.

LA SINDACA - ''Roma sorprende e ci regala emozioni ogni giorno: questa mattina gli archeologi della Sovrintendenza capitolina ai Beni culturali, che ringrazio, hanno ritrovato durante gli scavi in via Alessandrina una testa di statua in marmo bianco di età imperiale, in ottime condizioni di conservazione. forse raffigurante una divinità. Una meraviglia'': si è espressa così sui social la sindaca di Roma Virginia Raggi (Movimento 5 stelle).



Rome surprises us every day. This morning, during an excavation at Via Alessandrina, archeologists discovered a white marble head from the Roman Imperial period. It is thought to perhaps depict a deity...What a beauty! #Rome #archeology #art https://t.co/CLyLc5cW2q pic.twitter.com/wdsDSjLTnb — Virginia Raggi (@virginiaraggi) 24 maggio 2019



"È appena emersa dagli scavi di via Alessandrina questa bellissima testa: ringrazio la Sovrintendenza capitolina ai Beni Culturali che cura gli scavi. Presto daremo informazioni più accurate, intanto le diamo un caldo benvenuto nel patrimonio di Roma". Così, invece, il vicesindaco e assessore capitolino Luca Bergamo.