Roma, lo stupratore di Tor Tre Teste avrebbe violentato una seconda donna prima dell’arresto

Roma, 27 agosto 2025 – Nuovi sviluppi sulla vicenda riguardante l’uomo di origine gambiana di 26 anni fermato per avere stuprato una donna 60enne al parco di Tor Tre Teste, all’alba di domenica 24 agosto. L’individuo, prima di essere posto in stato di fermo due giorni dopo l’orribile vicenda, è sospettato anche di una seconda violenza sessuale ai danni di una donna 44enne che ha denunciato l’accaduto alle autorità.

Secondo le ultime ricostruzioni la vittima sarebbe stata avvicinata sempre all’alba dall’uomo con la scusa di una sigaretta, mentre aspettava un autobus in via Prenestina. Successivamente, il 26enne avrebbe trascinato di forza la donna su un cumulo di rifiuti prima di compiere lo stupro andato avanti per ore.

Un profilo, quello del ricercato, identificato grazie alla testimonianza presentata dalla stessa 44enne ai carabinieri della Stazione di Monte Mario. Nel racconto della donna l’individuo presentava gli stessi abiti e lo stesso cappello con i quali era stato poi ripreso da una telecamera di videosorveglianza. Poche ore più tardi è avvenuto l’arresto con l’accusa di rapina con violenza sessuale.

La prima accusa

La prima delle due violenze sessuali delle quali l’uomo è accusato risale, come detto, all’alba di domenica 24 agosto. Una donna di 60 anni stava portando a spasso il cane nel parco di Tor Tre Teste, prima di essere violentata e stuprata dal 26enne di origini gambiane. L’individuo, in Italia dal 2016 e dotato di regolare permesso di soggiorno, era stato catturato in zona stazione Termini mentre stava raggiungendo un autobus in una delle fermate adiacenti. Ai carabinieri aveva poi confermato le accuse ai suoi danni e aveva confessato di avere agito sotto effetto di stupefacenti. Negli attimi prima, secondo le ricostruzioni effettuate dalle forze dell’ordine, l’uomo avrebbe transitato in zona Quarticciolo per cercare di vendere il telefonino che aveva sottratto alla donna durante le violenze commesse. La donna era stata in seguito soccorsa dal figlio e dalla vicina di casa prima della testimonianza offerta alle autorità, utili a fornire importanti indizi atti a rintracciare il colpevole.