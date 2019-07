Roma, 4 luglio 2019 - Le città italiane non sono più 'a misura di cittadino'. Almeno così certifica il Censis sottolineando che per qualità della vita anche Sofia e Bucarest battono Roma, Napoli Palermo, fanalini di coda della classifica Censis che vede invece ai vertici Zurigo, Helsinki e Vienna. Il giudizio dei cittadini è stato espresso soprattutto su temi come i trasporti, la pulizia e la condizione delle strade. La prima delle città italiane, in una lunga classifica di metropoli europee, è Bologna (al 25° posto), seguita da Torino e Verona, ma per arrivare alla Capitale bisogna scendere al 35°. L’incubo ricorrente per i cittadini europei, però, sembrano essere tutte le questioni legate alla casa, l’affitto in particolare (un problema per 1,6 milioni di famiglie in affitto) per non parlare dei 60 mila sfratti all’anno, ben 160 al giorno.

"Un disagio economico, sociale, amministrativo", ci consegna il focus Censis, con città che perdono qualità, giovani che non trovano occupazione e non riescono ad affrancarsi dalle famiglie. Con la vivibilità ai minimi storici e Roma, Napoli e Palermo fanalini di coda in Europa; a Roma solo 9 abitanti su 100 sono soddisfatti della pulizia, a Palermo solo il 7%, nessuno in Europa fa peggio. Il disagio sociale fa il paio con quello economico acuito dalla crisi iniziata nel 2009 e ancora non pienamente superata. E che tocca i temi della convivenza sociale in una società complessa come quella attuale dove spesso si registrano e si alimentano tensioni piuttosto che lavorare sulle relazioni. È forte il desidero insoddisfatto di comunità (a 4 abitanti su 10 delle grandi città piacerebbe abitare in un quartiere dove le persone si conoscono e si frequentano) ma si prova disagio ad avere come vicino uno straniero. I grandi centri sono sempre meno luoghi adatti a creare legami e sempre più ambienti dove erigere muri o barriere invisibili, ma spesse.

---

L’ipotesi fa tremare le vene ai polsi, ma ci sono concrete possibilità che sia reale: Roma, la Capitale d’Italia, potrebbe essere condannata a rimanere sommersa dai rifiuti addirittura fino a Natale. Il nuovo cda di Ama, l’azienda che si occupa dello smaltimento dei rifiuti nella Capitale, non ha lasciato spazio alla speranza; nessuna ‘svolta’ fino ad inverno inoltrato. L’immobilismo della giunta Raggi sul fronte rifiuti, negli ormai tre anni di regno grillino sulla Capitale, hanno condannato Roma all’ennesimo scempio della sua immagine. Stavolta con annessa emergenza sanitaria, ormai conclamata, anche se dal Capimpidoglio, la sindaca, mentre i cumuli di rifiuti crescono, urla al complotto, parla di "crisi stabilita a tavolino", e scrive al presidente del Consiglio Conte dicendosi "disposta ad adottare tutti gli atti di mia competenza anche straordinaria per assicurare la regolarità del servizio". Si, ma quali?

Roma è sull’orlo del baratro e ora se ne rendono conto anche in Comune, dove fino a ieri veniva negata ogni emergenza. La raccolta della "monnezza" non funziona da mesi praticamente ovunque e i cassonetti sono considerati oggetto di interesse dai turisti che fotografano questa vergogna nazionale come parte integrante del panorama; vista Fori Romani con cassonetti strabordanti sullo sfondo. Una vergogna di cui ieri si è fatto carico anche il ministro dell’Ambiente Costa, in collaborazione con la Regione Lazio, emendando un’ordinanza che manderà tutti gli impianti di smaltimento dei rifiuti del Lazio a pieno regime "per motivi di urgente necessità di tutela dell’ambiente".

Ovunque, dal centro alla periferia, i cumuli di immondizia svettano da cassonetti stracolmi infilati sopra marciapiedi luridi, gabbiani che banchettano sereni, topi e piccioni a fare lo slalom tra i sacchetti laceri che la notte diventano anche preda di cinghiali, volpi e altra fauna che a Roma, almeno in centro, non si era mai vista prima. Il fetore, poi, è insopportabile e si vedono i turisti che coprono la bocca dei bambini nei passeggini per non fargli respirare un’aria evidentemente malsana per tutti, figurarsi per loro. E in pieno centro, a due passi da Montecitorio, ieri si camminava a fatica nelle stradine ormai ostruite dai sacchetti abbandonati ovunque.

Da tempo la Capitale non era caduta tanto in basso, ricoperta da strati di ogni genere di rifiuto, ormai in stato avanzato di decomposizione. Eppure, appena due settimane fa, il M5s di Roma, lanciava messaggi rassicuranti, sostenendo che "la situazione della raccolta nei Municipi è in progressivo miglioramento, l’Ama ci ha assicurato che a breve tutto tornerà a regime". A regime, invece, ci sono zero rifiuti in discarica, zero rifiuti nelle case e anche zero rifiuti nei cassonetti, perché tanto non c’entrano più. Tutto si accumula serenamente per le strade. Il caldo atroce di questi giorni ha poi prodotto odori nauseabondi che sono "spia del fatto che i batteri sono ‘al lavoro’ – spiega Alberto Villani, presidente della Società italiana di pediatria (Sip) – dunque è bene che i genitori facciano camminare i piccoli lontani dai rifiuti". Ed è anche assalto agli ambulatori dei medici di famiglia: si può stimare un aumento del 30% dei pazienti, soprattutto ‘over 65’ con patologie croniche (bronchiali, in particolare) e se il caldo non allenterà la sua morsa non potrà che andare anche peggio.