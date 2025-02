Roma, picchia la moglie col bastone. Lei si difende con dieci coltellate. Entrambi ricoverati

Roma, 27 febbraio 2025 - Lui la picchia con un bastone e lei lo accoltella dieci volte, è successo a Roma al culmine di una lite tra moglie e marito. Entrambi sono stati soccorsi e trasportati in codice rosso in due ospedali differenti: lei al Sant'Eugenio e lui al San Camillo. Non sono in pericolo di vita.

La Squadra Mobile sta indagando sulla violenta lite famigliare iniziata vero le 4 di notte con il marito che ha colpito con un bastone la moglie che si è difesa afferrando un coltello e sferrando dieci colpi al coniuge.