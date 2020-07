Roma,20 luglio 2020 - E' una lunga striscia rossa quella degli infortuni mortali sul lavoro. L'ultima tragedi è cosa di questa mattina a Roma. Due operai sono morti dopo essere precipitati in un cantiere edile. Secondo quanto si è appreso dalle prime sommarie in formazioni, si tratta di due italiani di 29 e 53 anni. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente. Sono in corso accertamenti dalle polizia. Da una primissima ricostruzione, sembra che stessero tagliando una trave quando sono caduti da un'altezza di oltre 20 metri e non tre metri come ipotizzato in un primo momento.

La tragedia si è compiuta verso le 10,45 in piazza Lodovico Cerva, in zona Vigna Murata a Roma. I due operai, al lavoro come detto in un cantiere edile, stavano tagliando una trave di cemento quando, per cause da accertare, sono precipitati dall'ottavo piano della struttura. Inutile ogni tentativo di soccorso. Sono intervenuti la polizia e i sanitari del 118.