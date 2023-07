Roma, uomo colpito alla gola: muore in strada

Roma, 26 luglio 2023 – Omicidio questa sera a Roma in via della Domus Aurea, nel quartiere Esquilino. Un uomo, probabilmente originario del Pakistan, è stato colpito alla gola ed è deceduto in strada. Sul posto polizia e carabinieri. L'aggressore sarebbe fuggito. Le indagini sono in corso.

L’omcidio è solo l’ultimo di una lunga serie. Arriva a distanza di un mese dal delitto di Primavalle. Era il 23 giugno quando Michelle Maria Causo, che aveva solo 17 anni, è stata uccisa a coltellate in un appartamento.

