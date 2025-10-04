Roma, decine di migliaia alla nuova manifestazione per Gaza. La diretta

Roma, 4 ottobre 2025 – Una nuova giornata di mobilitazione per Gaza e per la Palestina. Questa volta tutti gli occhi sono puntati su Roma. Migliaia di persone sono attese al corteo nazionale di oggi che attraverserà la città, in un clima già segnato dalle manifestazioni e dallo sciopero generale di ieri e di quelle che nei giorni scorsi hanno coinvolto gran parte d'Italia.

Il raduno principale a Porta San Paolo nel primo pomeriggio, ma già dalle 11.30 gli studenti e i collettivi universitari e liceali di Sapienza contro la guerra, dopo l'occupazione della facoltà di Giurisprudenza di ieri, si stanno ritrovando a piazzale Aldo Moro in pre-concentramento. Da lì partiranno in corteo verso Ostiense, dove si uniranno agli altri manifestanti. Mentre alcuni attivisti per la Global Sumud Flotilla avrebbero intenzione di raggiungere i pro-Pal con una carovana di motorini da San Lorenzo. Con partenza da Piramide, il corteo attraverserà la Capitale: per tutto il viale Aventino, piazza di Porta Capena, via di San Gregorio, Colosseo, via Labicana e via Merulana, fino ad arrivare a piazza San Giovanni, cuore politico della manifestazione. Attese delegazioni della comunità palestinesi, associazioni culturali, sindacati di base e gruppi studenteschi provenienti da tutta Italia.