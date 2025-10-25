Roma, terribile incidente: muore una ragazza 20enne, gravi 2 giovani. Ipotesi: gara di velocità

Roma, 25 ottobre 2025 - Terribile schianto ieri sera intorno alle 22 a Roma, morta un ragazza 20enne, in gravi condizioni altri due giovani. Gli investigatori sospettano che la causa dell’incidente sia stata una gara illegale tra le auto. Lo scontro è avvenuto su via Cristoforo Colombo, altezza piazza dei Navigatori.

Coinvolte due vetture con a bordo quattro giovani di età compresa tra i 20 e i 22 anni. I Vigili del fuoco intervenuti hanno estratto dalle lamiere di un'auto un giovane, e due ragazze dall'altro mezzo distrutto. Una delle due giovani è stata trasportata in codice rosso in ospedale, ma è morta per le ferite riportate. La polizia locale del X Gruppo Mare sta cercando di ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto.

Nella notte un altro incidente nella capitale, un'auto si è ribaltata in via Tuscolana ed è finita contro l'ingresso di un b&b. I pompieri hanno estratto le cinque persone all'interno dell'abitacolo che sono state portate in ospedale.

Dramma ieri alle 21.50 al Pantheon quando un turista giapponese di circa 70 anni ha perso la vita cadendo accidentalmente dal muro perimetrale alto circa 7 metri, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e le forze dell'ordine.