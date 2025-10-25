Sabato 25 Ottobre 2025

La prudenza di Meloni

Bruno Vespa
La prudenza di Meloni
Cronaca
CronacaRoma, terribile incidente: muore una ragazza 20enne, gravi 2 giovani. Ipotesi: gara di velocità
25 ott 2025
REDAZIONE CRONACA
Roma, terribile incidente: muore una ragazza 20enne, gravi 2 giovani. Ipotesi: gara di velocità

Lo scontro in via Cristoforo Colombo, i Vigili del fuoco hanno estratto dalle lamiere un giovane e due ragazze. Altro schianto in via Tuscolana, auto si ribalta. Pantheon: turista giapponese cade dal muro perimetrale e muore

Ambulanza

Roma, 25 ottobre 2025 - Terribile schianto ieri sera intorno alle 22 a Roma, morta un ragazza 20enne, in gravi condizioni altri due giovani. Gli investigatori sospettano che la causa dell’incidente sia stata una gara illegale tra le auto. Lo scontro è avvenuto su via Cristoforo Colombo, altezza piazza dei Navigatori.

Coinvolte due vetture con a bordo quattro giovani di età compresa tra i 20 e i 22 anni. I Vigili del fuoco intervenuti hanno estratto dalle lamiere di un'auto un giovane, e due ragazze dall'altro mezzo distrutto. Una delle due giovani è stata trasportata in codice rosso in ospedale, ma è morta per le ferite riportate. La polizia locale del X Gruppo Mare sta cercando di ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto.

Nella notte un altro incidente nella capitale, un'auto si è ribaltata in via Tuscolana ed è finita contro l'ingresso di un b&b. I pompieri hanno estratto le cinque persone all'interno dell'abitacolo che sono state portate in ospedale.

Dramma ieri alle 21.50 al Pantheon quando un turista giapponese di circa 70 anni ha perso la vita cadendo accidentalmente dal muro perimetrale alto circa 7 metri, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e le forze dell'ordine.  

