Roma: I garanti dei detenuti: "No ai nuovi Cpr, discriminatorio chiedere 5mila euro"

La Conferenza dei garanti territoriali – di regioni, province e comuni – delle persone private della libertà, hanno espresso venti osservazioni e richieste sul tema dei migranti e fatto proprie le osservazioni del garante nazionale delle persone detenute e quelle della garante nazionale dell’infanzia e dell’adolescenza sulla necessità di rispettare il principio di presunzione di minore età per i migranti. L’approccio emergenziale utilizzato dal governo sui migranti "appare immotivato, non potendosi qualificare né l’immigrazione tramite le rotte marittime e quella dei Balcani né la delinquenza minorile quali fatti nuovi, inaspettati o imprevisti nella quantità e nella qualità", è quanto affermano in un ordine del giorno.

Per i garanti territoriali, l’enfasi sui rimpatri appare di fatto immotivata, il sistema dei rimpatri è inefficace, e la richiesta di una garanzia pari a poco meno di 5.000 euro per non essere trattenuti nel Centro di permanenza per il rimpatrio (Cpr) "introduce una discriminazione fattuale di tipo censuario tra i migranti". "Il piano di apertura di ulteriori Cpr e la dilatazione del tempo massimo di trattenimento (che passa da 4 mesi e mezzo a 18 mesi) rischia di rendere la detenzione amministrativa un fenomeno di dimensioni sempre più rilevanti".