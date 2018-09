Roma, 6 settembre 2018 - A fronte praecipitium, a tergo lupi. O meglio i cinghiali. Attualizzata ad oggi, l’immagine evocata dall’antico proverbio romano sembra adattarsi perfettamente alla situazione della Città Eterna, in bilico sull’orlo di un baratro, attaccata alle spalle da una fauna selvaggia. A internazionalizzare un problema che i cittadini della Capitale conoscono bene ci ha pensato il caporedattore della redazione romana del New York Times, Jason Horowitz, con un colorito articolo, in cui descrive una città invasa dalla spazzatura e in balìa di enormi gabbiani. «Se alcuni sindaci promettono un ‘pollo in ogni pentola’ – scrive Horowitz citando il celebre slogan elettorale del presidente Herbert Hoover – quello di Roma ha portato un gabbiano sopra ogni bidone dell’immondizia». E, sebbene il problema sia più complesso, in effetti, dopo gli apprezzamenti riguardo ai nidi sui tetti del Campidoglio e il celebre scivolone social con la foto del volatile ai Fori Imperiali, tra Virginia Raggi e i gabbiani sembra esserci un certo feeling.

Se questi grossi e infestanti volatili sembrano essere stati assurti a simbolo della Città, la fauna romana è ben più variegata. Le pecore e le caprette ‘tosaerba’, già presenti al parco della Caffarella, sono solo l’ultimo acquisto. Tra le specie di vecchia data la Capitale conta, infatti, dieci milioni di topi e numerosi cinghiali. Un’invasione che ha, come denominatore comune, un unico grande colpevole: la spazzatura. «I gabbiani a Roma hanno avuto un cambiamento di comportamento con la discarica di Malagrotta che è stata attiva per tanti anni» spiega Edgar Meyer, dello staff dell’assessorato all’Ambiente. Sembra, infatti, che con la chiusura, nel 2013, della discarica più grande d’Europa, i gabbiani, ormai abituati a nutrirsi di spazzatura, siano migrati verso il centro della città dove hanno trovato «strade all you can eat». Quando, poi, nel 2016, i cestini di ghisa sono stati sostituiti con i sacchi di plastica trasparente ‘antiterrorismo’, facilmente bucati dal becco dei gabbiani, è iniziata la festa. Un banchetto che quotidianamente si riversa sui marciapiedi del centro, attirando anche topi e piccioni. Più in periferia, invece, ad affollarsi intorno ai cassonetti sono i cinghiali. Per far fronte all’emergenza zoo, le proposte sono diverse. Nel caso dei gabbiani, una colonia che secondo le stime, arriva a contare 40mila esemplari, si pensa di tentare, come per i topi, con la sterilizzazione. Pronta la replica della Giunta Raggi che, impegnata per il decoro, sta lavorando alla realizzazione di «nuovi cestini per rifiuti in ghisa che non siano preda dei gabbiani: circa 10mila».