Roma e Pompei unite Parte il treno della cultura Siti archeologici più vicini

Unire l’immenso patrimonio culturale e storico di Roma con quello di Pompei. Con questo obiettivo il ministero della Cultura e il Gruppo FS ieri hanno dato il via al primo collegamento diretto tra la Capitale e la città sepolta dall’eruzione del Vesuvio del 79 d.C. Partito ieri dal binario 1 dalla stazione di Roma Termini, il Frecciarossa 1000 ha raggiunto, senza cambi, la città campana. Sulla livrea del treno la scritta ‘Frecciarossa per Pompei’, sui monitor di bordo le immagini della storia artistica e umana degli scavi. Il servizio, che consente di andare e tornare in giornata da Roma a Pompei evitando il cambio treno a Napoli, per il momento sarà attivo solo ogni terza domenica del mese con partenza da Termini alle 8.53, fermata a Napoli Centrale alle 10.03 e arrivo alla stazione di Pompei alle 10.40. Ad attendere i viaggiatori diretti agli scavi il bus navetta Pompei Link. Il ritorno è alle 18.40, con fermata a Napoli Centrale alle 19.23, e arrivo a Roma Termini alle 20.55.

Ma dal ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano – che nel commentare l’iniziativa evoca il "Grand Tour dei letterati e degli artisti del Nord Europa" e "la prima linea ferroviaria italiana, la Napoli- Portici" – arrivano subito rassicurazioni: "Se andrà bene aumenteremo il numero delle corse". Presente al viaggio inaugurale anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni che ha espresso l’auspicio di "aggiungere altre tratte e replicare questo esempio in molte altre parti del Paese". Non è, invece, passata inosservata l’assenza della ministra del Turismo Daniela Santanchè. In occasione del viaggio istituzionale del Frecciarossa 1000, il Parco archeologico ha restituito al pubblico la Casa delle Nozze d’argento, uno degli esempi più maestosi e raffinati di abitazione delle classi agiate di Pompei.

Giulia Prosperetti