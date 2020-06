Roma, 26 giugno 2020 - Sono venti le misure cautelari (13 ai domiciliari e 7 obblighi di dimora) emesse dal gip di Roma nei confronti anche di dipendenti infedeli di Tim che carpivano illecitamente dati sensibili di clienti. Si tratta di circa un milione e 200 mila dati carpiti all'anno. Coinvolti anche "intermediari" che si occupavano di gestire il commercio illecito delle informazioni estratte dalle banche date ed i titolari di call center telefonici che sfruttavano informazioni per contattare i potenziali clienti e lucrare le previste commissioni per ogni portabilità del numero che arrivano fino a 400 euro per ogni contratto stipulato.

Secondo le indagini svolte dagli agenti del Cnaipic della Polizia Postale, la commercializzazione dei dati si stava allargando anche verso altri comparti come quello della energia. Le informazioni estratte divenivano oggetto di un illecito mercimonio, in quanto appetibili per le società di vendita dei contratti da remoto che puntano ad intercettare la clientela più "vulnerabile", a causa di problemi o disservizi, per proporre il cambio in primo luogo dell'operatore telefonico. Un sistema che vedeva da un lato una serie di tecnici infedeli in grado di procacciare i dati, dall'altro una vera e propria rete commerciale che ruotava attorno alla figura di un imprenditore campano, che acquistava la "merce" ed a sua volta in grado di estrarre "in proprio" grosse quantità di informazioni, in virtù di credenziali illecitamente carpite a dipendenti ignari. L'attività illecita veniva svolta fuori dagli orari di lavoro, soprattutto di notte.

Il comunicato di Tim

Tim desidera "esprimere il più vivo ringraziamento all'Autorità Giudiziaria e alla Polizia di Stato, Polizia Postale e delle Comunicazioni, per aver portato a termine con successo l'indagine relativa alla divulgazione e commercio abusivo di dati anagrafici e numeri telefonici della clientela. Grazie ai provvedimenti adottati dal Gip del Tribunale di Roma si chiude oggi una vicenda grave che proprio Tim aveva denunciato alla Procura della Repubblica di Roma un anno fa, a seguito di una accurata indagine interna". Lo rende noto l'operatore tlc in un comunicato. A seguito dei provvedimenti decisi dalla magistratura, Tim, si legge nella nota, "ha subito proceduto con misure disciplinari nei confronti del personale coinvolto e si costituirà parte civile nel processo in quanto parte lesa". I fatti oggetto dell'indagine, si sottolineano, "rappresentano da tempo un fenomeno grave che arreca danni significativi non solo al Gruppo ma all'intero settore delle telecomunicazioni, alterando le regole della libera concorrenza". Tim precisa infine che, oltre ad aver collaborato fattivamente con gli inquirenti nel corso di tutto il periodo dell'indagine, "ha inviato segnalazioni sul tema all'Agcom al fine di proteggere al meglio la sua clientela".